Глава Адыгеи поддержал экологическую акцию, посвященную 25-летию образования Общества лесоводов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-22T17:10:07+03:00

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Сегодня Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил Цицинское лесничество в Майкопском районе. В рамках празднования 25-летия Общества лесоводов Адыгеи руководитель региона принял участие в экологической акции по посадке саженцев каштана и грецкого ореха.

В мероприятии также приняли участие и.о. главы Майкопского района Олег Топоров, начальник Управления лесами РА Рашид Бельмехов, руководство Союза лесопромышленников РА, отделения Русского географического общества в РА, природоохранного центра «НАБУ-Кавказ», ветераны и члены Общества лесоводов Адыгеи, а также актив школьных лесничеств станицы Курджипской и поселка Первомайского Майкопского района.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Перед началом посадки деревьев состоялось своеобразное посвящение Мурата Кумпилова в почетные члены школьного лесничества. В качестве отличительного атрибута школьники повязали Главе республики зеленый галстук.

Отметим, что в рамках акции на 2,5 га лесного фонда Цицинского лесничества планируется высадить 300 саженцев ореха грецкого и 900 саженцев каштана съедобного.

В общении с участниками акции Мурат Кумпилов положительно оценил начинание Общества лесоводов по возрождению школьных лесничеств.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Данная традиция очень важна для воспитания бережного отношения к природе с малых лет. И эта работа может иметь разные формы: школьные лесничества, экологические отряды, которые должны воспитывать и сплачивать неравнодушных, заботящихся о природе детей. К примеру, не так давно мы вышли с инициативой создания масштабного волонтерского проекта «Сохраним корни». Он направлен на сохранение на территории Адыгеи древнейших мегалитов – дольменов и генофонда реликтового растения – самшита колхидского. Уверен, что с участием школьных лесничеств этот проект будет в республике планомерно реализовываться. Мы должны понимать, что бережного отношения к себе требует не только природа, но и культурное наследие, которое формирует человека как настоящую личность, ответственную за свои действия перед потомками, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Напомним, в рамках экологических акций за счет новых посадок площадь произрастания самшита колхидского увеличилась на 12% – с 4,2 га до 4,7 га. В планах к концу года довести эту территорию до 6 га.

Данная работа также ведется в рамках соглашения между Кабинетом министров РА и Центром сохранения и защиты природы Северного Кавказа, в которой активное участие также принимает негосударственный природоохранный центр «НАБУ-Кавказ». В беседе с представителями центра Глава Адыгеи подчеркнул важность участия таких экологических организаций в системной работе по сохранению природы. В свою очередь, представители природоохранной организации выразили уверенность в том, что волонтерское движение «Сохраним корни» даст возможность объединить усилия в деле сохранения уникального природного наследия Адыгеи.