Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретил гостей из соседних республик

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-22T18:17:44+03:00

В республику с рабочим визитом прибыли делегации Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии под руководством глав субъектов

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Затем в неформальной обстановке состоялась беседа главы Адыгеи Мурата Кумпилова, врио главы Кабардино–Балкарской Республики Казбека Кокова и главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова. На встречу также были приглашены первый президент Адыгеи Аслан Джаримов и экс-глава РА, государственный советник Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.

Открывая встречу, глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что все три республики связывают крепкие братские узы и давние партнерские отношения, отметив значимую роль прежних руководителей регионов, благодаря усилиям которых созданы эффективные механизмы межреспубликанского сотрудничества в самых разных сферах, сформирована надежная основа для расширения взаимодействия в интересах народов Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Крепкой опорой служит и то, что мы едины в вопросах сохранения и укрепления общественного согласия и стабильности на Северном Кавказе, выступаем за сплоченность народов наших многонациональных республик и всей страны. Мы решаем схожие задачи – это обеспечение экономического роста, повышение качества жизни людей. И такая общность может служить гарантией успешной реализации наших совместных проектов в будущем, - сказал Мурат Кумпилов.

В свою очередь Рашид Темрезов и Казбек Коков выразили уверенность, что у братских регионов есть значительные резервы для расширения сотрудничества в образовании и науке, культуре и спорте, экономике и законотворческой деятельности.

Обсуждение конкретных аспектов взаимодействия состоялось в этот же день в расширенном формате с участием парламентариев и руководителей отраслевых министерств.