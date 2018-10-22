Адыгея налаживает сотрудничество

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-22T18:50:14+03:00

В рамках рабочего визита в Адыгею делегаций Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии состоялось трёхстороннее совещание по вопросу расширения сотрудничества в различных сферах

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В мероприятии приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Также в числе участников совещания были председатель государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, депутат госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, председатель народного собрания КЧР Александр Иванов, премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, руководитель администрации главы и правительства КЧР Мурат Озов, руководитель администрации главы КБР Мухамед Кодзоков, заместители премьер-министра РА, отраслевые министры.

Открывая встречу, Мурат Кумпилов поприветствовал гостей и отметил важность встреч в подобном формате. Также он обозначил перспективные направления межрегионального сотрудничества. В частности, было отмечено, что регионы могут объединить усилия в социально-экономической области, цифровой экономике, инновационных практиках, укреплении культурных и научных связей, взаимодействии в области образования и молодёжной политики.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Сегодня мы готовы предложить новые, актуальные в масштабах страны направления для расширения такого сотрудничества. К примеру, в области математического образования, а именно: обучения в Адыгее одаренных детей из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, подготовки специалистов в рамках целевого набора из наших братских республик. Республиканская естественно-математическая школа обладает серьёзным опытом такой работы, общеобразовательные школы Адыгеи в дистанционном режиме осуществляют сотрудничество с её педагогами. В результате многие наши дети, в том числе из отдалённых сёл, показывают высокие результаты в учёбе, поступают в лучшие вузы страны», - прокомментировал глава Адыгеи.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Врио главы Кабардино-Балкарии Казбек Коков акцентировал внимание на важности расширения культурного сотрудничества, сохранения культурно-исторического наследия народов республик, обеспечения преемственности поколений в деле сохранения национальных традиций.

Вместе с тем, Казбек Коков высоко оценил успехи Адыгеи по внедрению передовых управленческих практик и заявил, что позитивный опыт их применения необходимо тиражировать.

- Республика Адыгея наработала обширный опыт в реализации проектов «Бережливого производства» в сфере здравоохранения, государственного управления, образования. Это новые эффективные подходы, которые мы намерены изучать и применять у себя в республике, - прокомментировал глава КБР.

В ходе совещания глава Адыгеи выступил с инициативой синхронизировать усилия трёх регионов по подготовке к проведению торжеств в честь общего для республик юбилея – 100-летия автономии, празднование которого закреплено указом президента России Владимира Путина. По мнению Мурата Кумпилова, совместная работа над праздничными мероприятиями позволит повысить их масштаб и значимость.

Также глава РА Мурат Кумпилов рассказал о ставшем традиционным молодёжном форуме «Фишт» и предложил коллегам принять в нём участие в следующем году.

Глава Карачаево-Черкесии поддержал это предложение, подчеркнув, что вопросы молодёжной политики требуют особого внимания.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- У наших республик очень много общего по всем направлениям - социально-экономическим, культурно-гуманитарным. Нам есть, чем поделиться: у каждого региона есть успехи в определённых сферах. Думаю, особый упор мы должны сделать на сближение и укрепление отношений между молодёжью братских республик, представителями творческой и научной интеллигенции. Мурат Каральбиевич пригласил нас принять участие в форуме «Фишт», мы обязательно поучаствуем в этом открытом диалоге, - сказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Подводя итог обсуждению, глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что взаимная поддержка, обмен опытом и успешными проектами послужит укреплению не только Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, но и в целом Российской Федерации.

Глава Адыгеи поблагодарил коллег за озвученные в ходе совещания идеи и предложения и выразил уверенность, что сегодняшняя встреча положит начало партнёрству братских республик на качественно новом уровне.