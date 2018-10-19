2018-10-19T10:00:59+03:00
Общество

ПАО «ТНС энерго Кубань» уверенно идет к новым вершинам

Экспедиция, состоящая из двух сотрудников компании, покорила Эльбрус
Вера МАКСИМОВА
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Пресс-служба ПАО «ТНС энерго Кубань»Пресс-служба ПАО «ТНС энерго Кубань»
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Экспедиция ПАО «ТНС энерго Кубань» гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона в составе двоих человек: инженера 1 категории службы по работе с населением и обращениями потребителей Михаила Давыдова и юрисконсульта 1 категории отдела административной практики Антона Перкова, поднялась на отметку 5322 метра над уровнем моря высочайшей вершины России. Свое восхождение ребята вновь посвятили родному предприятию, и в этот раз флаг ПАО «ТНС энерго Кубань» красовался на Эльбрусе.

Эльбрус находится на Северном Кавказе, где проходит граница между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией, и считается эталоном природной красоты и символом здорового образа жизни. Со стороны Эльбрус напоминает двугорбого верблюда, поскольку имеет сразу две вершины. Одна выше другой всего на два десятка метров. Западная достигает высоты 5642 м. Восточная чуть ниже – 5621 м.

Пресс-служба ПАО «ТНС энерго Кубань»

Пресс-служба ПАО «ТНС энерго Кубань»

Очередной поход команда начала 8 сентября с подъема к водопаду Девичьи косы. На следующий день ребята успешно взошли на гору Чегет (3456 м), а после направились к «Приюту Одиннадцати» (4100 м). Борясь с горной болезнью и погодными условиями, в 01.36 мск был начат штурм Эльбруса и, спустя 12 часов, наши путешественники достигли высоты 5322 м.

Как рассказали сами участники экстремального похода, трудности им помогала преодолевать поддержка и вера в них руководства, коллег по работе и близких людей. Осознание того, что за тобой целая компания, а перед тобой цель идти только вперед и вверх, давали дополнительные силы.

ПАО «ТНС энерго Кубань» по праву гордится достижениями своих сотрудников и всегда поддерживает новые творческие и спортивные инициативы. Стоит отметить, что в планах у ребят покорение новых вершин и рубежей.

Пресс-служба ПАО «ТНС энерго Кубань»

Пресс-служба ПАО «ТНС энерго Кубань»

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