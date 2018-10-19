В Краснодаре Стивена Сигала отхлестали плеткой

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-19T11:29:23+03:00

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Голливудский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в 2016 году и назначен специальным представителем МИД России, теперь еще и посвящен в казаки.

В столицу Кубани звезда 90-х приехал неслучайно. Он - хэдлайнер форума предпринимателей юга России «Дело за малым». Накануне он выступил на большой сцене и рассказал о спорте, творчестве и бизнесе в России. Сам актер в декабре 2016 года стал соучредителем торговых площадок «Русские ярмарки».

В Краснодаре Стивена Сигала встретили, как и полагается, хлебом-солью. А затем под кубанские песни начали обряд посвящения. Раньше новоиспеченным казакам мазали грязью голову. Но бравые хлопцы решили немного отойти от традиций.

Актера боевиков нарядили в бурку, а затем, схватив нагайку, прилюдно отхлестали.

- Чтобы решения были мудрыми, чтоб не слабела сила твоя! - приговаривали бравые хлопцы.

Такова церемония посвящения нового члена в казачью дружину. После обряда Стивену Сигалу вручили символ власти - булаву.

- По старинному обычаю каждый казак должен построить дом, родить сына и посадить дерево. Что вы уже сделали? - спрашивает один из казаков в папахе.

- Я все это уже выполнил. Но не на кубанской земле, - ответил Стивен Сигал и, взявшись за лопату, посадил саженец. Одним казаком стало больше!

В обед 19 октября звезда 90-х встретится со своими краснодарскими поклонниками и откроет свою именную звезду.

КСТАТИ

Стивен Сигал будет налаживать культурные отношения между РФ и США

Голливудский актер Стивен Сигал, который получил российское гражданство в 2016 году, назначен специальным представителем МИДРоссии по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Такое сообщение появилось на официальной странице министерства в Facebook. Основной задачей Сигала станет взаимодействие между странами в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов (подробности)