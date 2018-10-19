2018-10-19T12:33:57+03:00
Происшествия

Крушение военного самолёта Л-39 в Краснодарском крае: МО не подтверждает, что найдены тела пилотов

На месте работают следователи
Юлия ДУБИНА
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Летчиков нашли мертвымиЛетчиков нашли мертвымиФото: Александр ЛЕБЕДЕВ
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18 октября около 17:00 недалеко от станицы Должанской в Краснодарском крае в Азовское море упал военный самолет Л-39. Он совершал учебно-тренировочный полет. Как стало известно, высота полета была небольшой. Обломки воздушного судна нашли в полутора километрах от берега. На месте крушения обнаружили купол парашюта, на подвесной системе летчиков не было.

Активная фаза поисков завершена, по информации источника «Комсомольской правды - Кубань» тела погибших летчиков были найдены в море. В Минобороны эту информацию опровергают.

- В районе крушения учебного самолета Л-39 в акватории Азовского моря у Должанской косы выделенными силами и средствами Минобороны России продолжается поисковая операция. Местонахождение летчиков самолета пока не установлено, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в ведомстве.

На месте работают представители военно-следственного комитета.

По предварительной информации причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.

ТТХ

Штурмовик Л-39 «Альбатрос» - один из самых популярных реактивных учебно-тренировочных самолетов в мире. Он используется в основном для повышения квалификации пилотов, а также в качестве легкого штурмовика.

Размах крыла - 9,46 метра.

Максимальная скорость Л-39 - 761 километр в час.

Практическая дальность полета - 1650 километров.

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