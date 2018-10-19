В Адыгее прогнозируют рост показателей социально-экономического развития

СЕГОДНЯ 13:16 2018-10-19T13:48:07+03:00

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Глава республики открыл заседание словами соболезнования и поддержки в адрес семей, чьи родные и близкие пострадали во время трагедии в Керчи. Память погибших почтили минутой молчания. Мурат Кумпилов поручил профильным министерствам провести соответствующие проверки в образовательных, медицинских и социальных учреждениях республики.

Далее состоялось обсуждение вопросов повестки дня. Одной из ключевых тем стало обсуждение прогнозов социально-экономического развития (СЭР) региона на ближайшие три года и на период до 2030 года.

С основным докладом выступил и.о. министра экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, сообщивший об основных тенденциях в экономике и социальной сфере республики. По информации докладчика, в сфере оплаты труда населения на протяжении всего прогнозного периода наблюдается положительная динамика. Так, по итогам в 2018 года ожидается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы на 9,3% к 2017 году - до 26,8 тыс. рублей. Прогнозируется, что к концу 2030 года этот показатель вырастет в 1,9 раза и составит 51,8 тыс. рублей. Также ожидается планомерный рост среднедушевого дохода, который отражает уровень жизни населения.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Позитивные изменения в сфере оплаты труда повлекут уменьшение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума, снижение общей безработицы, в том числе – за счёт создания новых рабочих мест при завершении крупных инвестпроектов.

К 2030 году вырастет розничный товарооборот - в 2,1 раза, объём промышленного производства – в 1,8 раза, объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах - в 1,2 раза. Увеличение коснётся объема строительных работ, а также оборота малых предприятий. Кроме того, заметно активизируется инвестиционная деятельность. В результате, к 2030 году объём валового регионального продукта в сопоставимых ценах вырастет в 1,7 раза.

Комментируя доклад, глава Адыгеи Мурат Кумпилов потребовал от руководителей отраслевых министерств ориентироваться в планировании своей деятельности на стратегические цели и задачи, обозначенные в майском указе Президента РФ 2018 года, в том числе – в части реализации национальных проектов.

- Глава государства в майском указе поставил перед нами конкретные цели. Результаты от их реализации должны носить прорывной характер. Нам необходимо иметь глубокое понимание происходящих процессов и выстраивать свою деятельность в соответствии с поставленными задачами по повышению качества жизни людей. Руководители отраслевых министерств, главы муниципалитетов – вносите свои предложения по участию Адыгеи в национальных проектах; сопровождайте инвесторов, которые хотят работать в республике, максимально задействуйте инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом необходимо концентрировать механизмы господдержки на тех направлениях, которые являются для региона приоритетными, - сказал Мурат Кумпилов.