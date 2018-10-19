Краснодар – Ахмат 21 октября 2018: Прогноз на матч 11 тура чемпионата России по футболу

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-19T14:09:17+03:00

Прогноз на матч 11 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Ахмат. Встреча состоится 21 октября 2018 года в 19:00 на стадионе «Краснодар»

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Матч Краснодар – Ахмат закрывает долгожданный 11-й тур Чемпионата России по футболу. Пауза на игры сборных оказалась уж очень насыщенной. «Подвиги» Павла Мамаева и Александра Кокорина оказались новостью номер один и затмили даже хорошее выступление главной команды страны в Лиге Наций.

Матч с «Ахматом» станет для «Краснодара» первым без Мамаева, который в последних матчах «горожан» играл ключевую роль. Кто заменит полузащитника – главная интрига встречи.

Еще один вопрос, в какой физической форме вернулись игроки клубов, отправлявшиеся в сборные. Если «Ахмат» делегировал пять игроков, то «Краснодар» остался тренироваться сразу без девятерых «сборников», да еще и лишился Мамаева. Павла, судя по желанию «Краснодара» расторгнуть контракт, в черно-зеленой футболке мы больше не увидим. Зато полузащитника на реабилитацию готовы взять грозненцы, об этом заявлял Рамзан Кадыров.

«Краснодар» и «Ахмат» провели 17 официальных очных встреч – 16 в РФПЛ и одну в Кубке страны. В этих играх «быки» отпраздновали успех 11 раз, 5 раз уступили, еще 1 игра завершилась вничью. Общая разница мячей в противостоянии – 26:17 в пользу краснодарцев. В прошлом сезоне соперники выдали два ярких матча, которые завершились с одинаковым счетом 3:2. И оба раза победу праздновали «быки», вырывая победу в добавленное время.

К этой встрече «Краснодар» после поражения от «Зенита» подходит на второй позиции в турнирной таблице, имея в активе 19 очков, у «Ахмата» дела идут неважно – 12 очков и лишь девятая строчка. Эту ситуацию призван исправить недавно вернувшийся на пост главного тренера «Ахмата» Рашид Рахимов. Последний свой матч грозненцы сыграли вничью против «Анжи».

Гости наверняка провели большую работу над ошибками с новым тренером, готовясь к поездке в Краснодар, а «горожанам», потрясенным скандалом и выступлением лидеров в сборных, будет непросто показать свою лучшую игру. Компенсировать это должна поддержка домашних трибун и разница в классе игроков.

Прогноз «КП» на матч 11 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Ахмат - обе команды забьют, победа Краснодара со счетом 2:1.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу хозяев поля – 1,62, на успех «Ахмата» - 5,3, на ничью - 4.