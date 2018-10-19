Глава Адыгеи предложил не собирать с льготников средства на капремонт домов

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-19T14:56:59+03:00

В рамках заседания кабинета министров РА, прошедшего под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова, был рассмотрен вопрос о реализации в регионе программы капительного ремонта многоквартирных домов

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Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РА Валерий Картамышев доложил, что за минувший год капитальный ремонт проведён в 97 многоквартирных домов, где проживает свыше 11 тыс. человек. На эти цели было израсходовано 120 млн. рублей. Всего же за период действия программы с 2014 года на капремонт затрачено около 430 млн. рублей, отремонтировано свыше 290 домов.

Министр отметил, что проблемным вопросом остаётся собираемость взносов, которая на 1 октября 2018 года составляет 76,2%.

Глава республики поручил региональному оператору - Фонду капитального ремонта МКД – усилить исковую работу в отношении злостных неплательщиков. Главам муниципалитетов поручено оказывать Фонду содействие в этой работе, в том числе – вести разъяснительную работу с гражданами. Также Мурат Кумпилов потребовал от муниципальных властей взять на личный контроль ход и качество проводимых ремонтных работ и исключить случаи, когда заявленные сроки ремонта многоквартирных домов сдвигаются.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Нужен комплексный подход к решению поставленной задачи. В первую очередь, главы муниципалитетов должны обеспечить проведение капитальных ремонтов качественно и в запланированные сроки, эффективно расходовать средства населения. Наряду с этим, требуется усилить работу по увеличению собираемости взносов на капремонт - вся имеющаяся задолженность должна пройти через процедуру взыскания, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава региона напомнил о личной ответственности премьер-министра, курирующего вице-премьера и профильного министра за реализацию программы.

Кроме того, Мурат Кумпилов дал поручение проработать возможность внесения поправок в законодательство с тем, чтобы не собирать средства на капремонт с льготных категорий граждан. Сегодня для льготников применяется механизм возмещения понесённых затрат, когда житель многоквартирного дома в обязательном порядке делает взносы, а потом ему возвращаются затраченные средства.