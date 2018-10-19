Депутат Гордумы Краснодара пересела на общественный транспорт

СЕГОДНЯ 14:59 2018-10-19T15:00:00+03:00

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7 часов утра. Поселок Знаменский, обычно на остановке тут не протолкнуться, а сегодня пусто как никогда. Да и автобусы – вот диво! - просто один за другим.

- Вот всегда бы так было, странное сегодня творится, даже сидячие места есть, - удивляются местные жители.

Остановки оказались полупустымиФото: Юлия ДУБИНА

Секрет таких чудес оказался прост – народная избранница решила лично проверить загруженность транспорта. В роли проверяющего - депутат городской думы Галина Качура. К полупустой остановке женщина подъехала на дорогой иномарке с личным водителем.

Не так давно к ней обратились жители поселка, они рассказали, что кроме как на конечной остановке в автобус сеть невозможно.

- Люди обращаются с просьбой дать автобусы большей вместимости, увеличить их количество, чтобы чаще отправлялись. Еще одна проблема - это их ранний уход с рейса, в 21:00 уже проблематично вернуться домой из города, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» депутат городской думы Галина Качура.

Из поселка в город ходят 4 маршрута - это старые и новые ПАЗики. Но их все равно не хватает. По официальным данным, в Знаменском проживают меньше трех тысяч человек и существующего транспорта достаточно, чтобы вывезти людей на учебу и работу. Кстати, школьников тут возят на специальных автобусах.

- Очень много людей, которые живут на так называемых дачах, а прописаться если и могут, то через суд. Поэтому и получается такая неразбериха, - говорит местная жительница Елена.

Галина Качура решила прочувствовать на себе, как это передвигаться на общественном транспорте. Недолго постояв на конечной, зашла в полупустую маршрутку. После того, как представилась, по салону поползло разочарованное: «Ну тогда понятно, почему сегодня на маршруте так много автобусов».

Депутат проехала целых три остановкиФото: Юлия ДУБИНА

- Сегодня они пошли с периодичностью в 2-3 минуты, ну в 5, это самый большой интервал. Хотя в обычный день он гораздо дольше, - заявили люди.

- Наверное, водители узнали, что на маршрут вышли депутаты, вот и сориентировались, - предположила депутат.

Кстати проехать весь маршрут женщина не решилась, проехав три остановки, она проверку закончила и по своим делам отправилась на машине.

Стали ли это новостью для дамы из Гордумы народные обиды, неизвестно, но люди начали высказываться. Оказалось, что жители не только не могут нормально ехать в автобусе, но и платят за это больше, чем те, кто живет в городе. В пригородных маршрутах (кстати, километраж таких зачастую меньше, чем у тех, кто катается в приделах Краснодара) проезд стоит 30 рублей, и даже самая простая поездка в поликлинику обходится в кругленькую сумму, особенно, если едешь не один.

- Цену выставляет сам перевозчик, и она утверждается комитетом цен. Мы проверяли все расчеты, поэтому могу сказать, что цена тут правильная, - отметила Качура.

Платить за этакий комфорт жители не особо хотят, просят, чтобы хоть что- то изменилось, ведь так жить нельзя.

- Надо увеличивать вместимость, количество транспорта у нас и так огромное, а вот вместимость, я думаю, будет более правильное решение. Департамент транспорта это должен решать, а сейчас есть недопонимание. Надо предложить директору взять его маму, жену, ребенка и попробовать втиснуться на Постовой или, например, на Светлой и проехать, вися на последней ступеньке и держась за поручни, - расчувствовалась депутат.

5-6 стоячих пассажиров в утренний час-пик настоящая редкостьФото: Юлия ДУБИНА

Но, как оказалось, избиратели с женщиной не согласны, ведь большой автобус и едет медленнее. После такой проверки, конечно, может что-нибудь и изменится, это покажет время, но вот сами жители уже ни во что не верят. А везший нас со Знаменского таксист, живущий в поселке, отметил, что жителей с каждым годом только прибавляется, а вот автобусов нет. И уж кто в выигрыше от транспортных проблем, так это они – таксисты.

- Ну хоть кто-то радуется жизни, - подумала я.