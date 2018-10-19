2018-10-19T15:13:54+03:00
Общество

«Ростелеком» организовал телемост для участников X Международного фестиваля PhotoVisa

Участники юбилейного фестиваля общались посредством видео-моста между Краснодаром и Екатеринбургом в течение двух часов.
Вера МАКСИМОВА
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Фото ПАО «Ростелеком»Фото ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» выступил партнером X Международного фестиваля фотографии PhotoVisa в Краснодаре. В рамках мероприятия компания предоставила свои студии с видеоконференцсвязью для организации мастер-класса известного свердловского фотохудожника Дениса Тарасова.

Участники юбилейного фестиваля общались посредством видео-моста между Краснодаром и Екатеринбургом в течение двух часов. Директор Центра фотографии «Март» и председатель Свердловского отделения Союза фотохудожников России Денис Тарасов поделился опытом в организации выставок, продвижении своих работ в интернете и в целом рассказал о роли профессионального фотографа в современном обществе.

Фото ПАО «Ростелеком»

Фото ПАО «Ростелеком»

- Интерактивные телемосты, которые «Ростелеком» проводит совместно с PhotoVisa, становятся новым инструментом для дистанционного образования молодых фотографов. У этого формата высокий мотивационный эффект воздействия: мы, команда единомышленников, влюбленных в фотографию, сидим в зале, а на другом конце страны один из известных фотографов рассказывает о своих успехах и сомнениях, о своем пути. При этом есть возможность задать вопросы и тут же получить на них ответы. Это новое ощущение обыкновенного чуда цифровой эпохи, - считает арт-директор фестиваля Photovisa Ирина Чмырева.

По словам директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Полякова, для «Ростелекома» участие в международном фестивале фотографии – хорошая возможность поддержать наших партнеров с помощью современных цифровых технологий.

- Думаю, что благодаря нашей телеком-поддержке границы проведения этого культурного события на Юге России значительно расширятся, а общение его участников, несмотря на разделяющее их расстояние, станет более живым и продуктивным», - отметил он.

Фото ПАО «Ростелеком»

Фото ПАО «Ростелеком»

Международный фестиваль фотографии PhotoVisa впервые прошел в Краснодаре в 2008 году. Сегодня это крупнейшее региональное событие, завоевавшее признание российского и международного фотографического сообщества. В год своего юбилея фестиваль представит зрителям 35 выставок, которые пройдут в музеях, галереях и выставочных залах – всего на 14 выставочных площадках Краснодарского края. В программе фестиваля запланированы лекции фотографов из России, Армении, Франции, Германии, Аргентины, Турции и Китая, выступления кураторов, экспертов, видео- и мультимедиа показы, портфолио-ревю.

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