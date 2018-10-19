На Кубани выбрали «Народного участкового»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-19T15:43:07+03:00

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Завершилось онлайн-голосование за победителя регионального этапа ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый», которое проводилось на официальном сайте главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Около двух тысяч интернет-пользователей отдавали свои голоса за участковых из 44 территориальных органов министерств внутренних дел на районном уровне. Победу одержал участковый уполномоченный Отдела полиции Центрального округа Управления МВД России по Краснодару лейтенант полиции Георгий Орехов.

Три с половиной года назад он начал свою карьеру в органах, его наставником в тот период был капитан полиции Максим Резниченко, который тоже принимал участие в подобном конкурсе в 2013 году и одержал победу. Тогда его признали лучшим участковым уполномоченным полиции Краснодара.

Сейчас же Георгий Орехов служит на административном участке № 72 краевой столицы. Работу участкового он выбрал осознанно, примером для него стал отец, который тоже был сотрудником МВД.

Георгий Орехов служит на административном участке № 72. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Победитель рассказал и, которое осталось у него в памяти.

- Ехал как-то по Красноармейской, вижу, молодой человек вырвал у девушки из рук телефон. Она в крик, а он бросился убегать, - вспоминает об одном из своих первых дел победитель. – Я за ним, понимаю – грабитель вот-вот и выдохнется из сил. Так и оказалось. Нагнал я его, отобрал смартфон, вернул его потерпевшей. Хорошая спортивная подготовка помогла мне задержать злоумышленника.

Работа в полиции занимает большой период времени, но семья поддерживает Георгия. Его жена Александра всегда морально и физически рядом с ним, переживает за него, понимает и помогает во всех его начинаниях.

- Рано утром готов завтрак, поздно вечером - ужин. Поддержка от семьи - это очень важно, хорошо знать, что тебя ждут дома, - говорит Георгий.

- Лейтенант полиции Георгий Орехов будет представлять Краснодарский край в финале всероссийского конкурса, где за звание «Народного участкового» будут бороться представители со всех субъектов России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе главного управления России по Краснодарскому краю.