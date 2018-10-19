Похоронили в конвертике для выписки: супруги из Краснодара уверены, что в смерти их сына виноваты медики

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-19T17:20:55+03:00

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Второго ребенка Лиля и Олег планировали очень долго, потому ждали его с нетерпением. У супругов уже есть шестилетний сын, но они мечтали о втором малыше. Даже имя уже придумали – Михаил.

- Кроватка и коляска у нас остались от старшего ребенка, а остальное покупали все для Миши, пледик ему взяли красивый на выписку, вещи новые купили, игрушки, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» Олег Киселев.

На протяжении всей беременности женщина соблюдала все рекомендации врачей, сдавала анализы и ходила на УЗИ. Согласно результатам обследований мальчик развивался хорошо и никаких патологий у малыша не было. Хорошо себя чувствовала и будущая мама.

- О родах мы договаривались с врачом заранее, к преждевременным были готовы. О том, что малыш может родиться раньше, нас предупреждали. Жена незадолго до трагедии лежала на сохранении, - отмечет Олег.

21 сентября мужчина отпросился с работы, говорит, сердце прям екнуло. Жена с ребенком была дома. Минут через 20 после возвращения мужа у женщины отошли воды.

- в 14:30 у Лили отошли воды, шла 33-34 неделя беременности. Мы вызвали бригаду скорой помощи и через 25 минут уже были в 5-м роддоме Краснодара. На первичном осмотре доктор определил, что ребенок идет ножками и требуется операция кесарево сечение и отправил на оформление. Оно продлилось аж сорок минут, - говорит безутешный отец.

После подписания всех бумаг роженице не предоставили даже места в палате, а посадили на лавочку в приемном отделении. Спустя час после прибытия Лилию вновь осмотрел врач, на этот раз лично заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи. Она посчитала случай не экстренным и оставила женщину со схватками сидеть на лавке.

На могилке у мальчика свежие цветы от родителей и родственников

- Через 50 минут ее пригласили на УЗИ. Сердечная деятельность плода определялась, ребенок был жив, воды отошли полностью, ступня ребенка была в зеве. Далее супругу вернули обратно в приемное отделение. На вопрос, почему не оперируем, был ответ, что все операционные заняты, и нужно ждать пока освободится. И снова посадили на скамейку. Состояние ребенка и супруги доктора не контролировали, никто за это время не подходил, - сообщил мужчина.

В 20:00 Лилю отвезли в операционную, родился мальчик, сердце у него не билось, но неонатологам удалось его запустить. Ребенка в экстренном порядке поместили в отделение реанимации. Женщину перевели в палату, а на следующий день в 18:40 сообщили, что мальчик умер.

- Причина смерти - тяжелая асфиксия при рождении, то есть из-за затягивания времени ребенок медленно умирал внутри матери. Необходимо было экстренное оперативное вмешательство, - уверен мужчина.

Медицинскую документацию по умершему мальчику супругам не дали, только выписку на Лилию.

Маленького Мишу из морга забрали в том самом пледике, который покупали на выписку. В нем же мальчика и похоронили. Сын пары прожил меньше суток. Малыша даже не успели сфотографировать.

- Что теперь со всеми вещами делать, мы даже не знаем, они в шкафу дома лежат, а мы на них смотрим, - говорит папа умершего мальчика.

Мишу похоронили в конверте, который покупали на выписку

После похорон Мишеньки родители обратились в следственный комитет.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело. Родители мальчика признаны потерпевшими. Проводятся все необходимые экспертизы. Вся документы из медицинского учреждения изъяты. Допрашивается персонал,- рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» следователь следственного отдела по Прикубанскому округу города Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Георгий Симонов.

Сейчас родителей мальчика защищают два адвоката. Они-то и выяснили, что больница даже не уведомила полицейских по факту смерти ребенка. А еще оказалось, что когда Мишу доставали, ему сломали бедренную кость.

Пока следователи ищут виновных в смерти малыша, всех пациентов роддома встречает плакат «Больница, доброжелательная к ребенку». Ведь это звание было подтверждено комиссией ВОЗ ЮНИСЭФ в 2014 году.