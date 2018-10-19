«Ростелеком» – официальный партнер бизнес-форума «Дело за малым»

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-19T16:17:46+03:00

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«Ростелеком» выступает официальным партерном бизнес-форума среднего и малого бизнеса «Дело за малым».Тема мероприятия посвящена цифровой трансформации бизнеса. В первый день в качестве участников зарегистрировались более 10 000 человек.

На пленарном заседании форума вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов рассказал собравшимся о роли компании в цифровизации бизнеса и о преимуществах, которые несут эти преобразования для экономики России. Также спикер отметил значимость информационной безопасности в текущих процессах изменений. По его мнению, цифровое будущее страны возможно настолько, настолько государство и бизнес защищены от виртуальных угроз. При этом Денис Лысов считает, что участие среднего и малого бизнеса в цифровой трансформации крайне важно.

- Современный деловой мир уже не может игнорировать цифровизацию экономики, потому что благодаря ей он движется вперед. Сегодня цифровые решения помогают бизнесу увеличивать прибыль, привлекать новых клиентов и повышать их лояльность. Практика показывает, что сегодня те компании, которые используют цифровые технологии, более успешны и конкурентоспособны, чем те, кто пока более консервативны. Поэтому наша компания нацелена на поддержку и развитие малого бизнеса, – отметил Денис Лысов.

В числе спикеров, которые представили свое видение цифровой трансформации, выступили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Вадим Живулин, российский миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь» Игорь Рыбаков, и другие известные российские бизнесмены и топ-менеджеры.

- В этом году форум получился действительно классным, во многом даже мы не рассчитывали, что будет все так здорово. Интересные спикеры, актуальные темы и очень насыщенная программа. И партнёров удалось собрать среди лучших. Те, кто поддержал форум – это самые передовые крупные компании, прогрессивный малый и средний бизнес. Они помогли сделать это все возможным, - поделился организатор форума, генеральный директор Корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров.

«Ростелеком» сегодня предлагает малому и среднему бизнесу экосистемы цифровых решений, в основе которых такие востребованные продукты и сервисы, как «Виртуальная АТС», «Интернет для бизнеса», «Кибербезопасность» и другие. Виртуальная телефония позволяет экономить на связи и при этом пользоваться широким перечнем цифровых сервисов. Wi-Fi для сотрудников, клиентов и их гостей делает бизнес-коммуникации быстрее, гибче и создает дополнительную привлекательность клиентских зон. Видеонаблюдение и кибербезопасность обеспечивают бизнес надежной защитой от реальных и виртуальных мошенников.

В ходе работы форума проходит выставка франшиз, встречи с успешными бизнесменами, деловые игры, ток-шоу и другие активности. Участники получают всестороннюю консультативную помощь от коммерческих и государственных организаций. На территории деловой площадки функционирует стенд «Ростелекома», на котором специалисты компании рассказывают о новых сервисах и продуктах, а также принимают заявки на подключение.