«Спасатели несли меня четыре часа по пояс в воде»: турист из Сочи поблагодарил сотрудников МЧС за помощь

СЕГОДНЯ 20:02 2018-10-19T18:32:37+03:00

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32-летнего менеджера по туризму из Сочи Михаила Вершинина на этой неделе выписали из больницы. Мужчине сделали операцию - вставили в ногу две металлические пластины - у него были поломаны две берцовые кости.

Михаил теперь лечится дома и пока ходит на костылях - врачи разрешат убрать их не раньше следующего месяца.

Как только вышел из больницы, мужчина тут же написал письмо с благодарностью в адрес своих спасителей - сотрудников «Кубань-СПАСа», которые и сняли его с горы с поломанной ногой.

Спасатели спускают туриста в специальной люльке с горы. Фото: Кубань-СПАС

- В начале сентября мы с женой и двумя детьми поехали с палатками к друзьям на кемпинг. База находится в горах Геленджика - между Джанхотом и Прасковеевкой, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Михаил Вершинин. - Когда приехали и разбили палатки, начался ураган. Грязный поток стекал вниз с горы в море. Еще ветром сдуло в море пластиковый понтон, с которого обычно купаются туристы. В это районе ведь нет берега, скалы сразу уходят в море. Вот тут и поставили понтон, чтобы было удобнее купаться. Мы с друзьями отправились вниз, чтобы подтянуть обратно понтон. И когда «ловили» его, конструкция так ударила меня в правую ногу, что, слышу, хруст. А потом резкая боль - перелом ноги. Кости сломались между бедром и лодыжкой. Перелом был закрытый. Каким-то чудом друзья подняли меня наверх, на гору. Это было часа четыре утра. Ураган все бушевал, смыл гравийную дорогу, которая ведет к кемпингу. Так что выбраться оттуда было невозможно, пока не стихнет погода, выглянет солнце и не просохнет земля.

Михаила Вершинина спасатели постоянно подбадривали. Фото: Кубань-СПАС

Друзья - туристы со стажем, наложили Михаилу шину на ногу и позвонили спасателям на номер 112.

- Я был не только неходячий - закрытый перелом обеих берцовых костей, так еще и вешу более 120 кило. И до последнего не верил, что кто-то придет на помощь, а тем более вынесет меня на своих плечах, - рассказывает Михаил. - Но через час каким-то образом спасатели добрались к кемпингу, который, напомню, находится в очень труднодоступном месте, к тому же ураган еще не стих.

Сотрудники МЧС наложили новую шину - аккуратнее и лучше той, что наспех сделали друзья Михаила.

Туристу наложили шину на сломанную ногу. Фото: архив Михаила Вершинина

- А так как спуститься с горы можно было только по крутым ступенькам, по которым просто невозможно нести человека с поломанной ногой, спасатели сняли меня с обрыва с помощью специального оборудования - веревок и люльки, в которую меня уложили, - вспоминает турист.

Четыре спасателя были наверху, еще пятеро - ждали пострадавшего внизу, под горой. Итого в операции по вызволению туриста из кемпинга участвовали девять сотрудников МЧС.

Спускали сочинца с двадцатиметровой высоты с отвесных скал.

На море был шторм, местами спасатели шли по пояс в воде. Фото: Кубань-СПАС

- Когда спустились, спасатели оказались по пояс в воде - все время била сильная волна. Ребята шли, подняв меня на руках вверх, чтобы я не намок, - продолжает мужчина.

Так Михаила Вершинина несли больше 5 часов сотрудники «Кубань - СПАСа» - Валентин Гончаренко, Иван Лукьянченко, Петр Покусаев, Андрей Варфоломеев, Дмитрий Бабенко, Нерсес Северов, Эдуард Шебалков, Сергей Пивко, Олег Ладан.

Пройти с грузным туристом на руках им пришлось почти четыре километра до поселка Прасковеевка. В населенном пункте пострадавшего уже ждали врачи скорой помощи. Они и увезли мужчину в больницу, откуда его потом перевели в сочинскую лечебницу.

По этой лестницы уж точно спустить человека со сломанной ногой невозможно. Поэтому спасатели спускали мужчину на веревках

- Я очень благодарен спасателям, если бы не они, даже боюсь представить, сколько еще мне бы пришлось пролежать с поломанной ногой в палатке в лесу, - говорит Михаил Вершинин. - Еще хочу выразить благодарность оперативному дежурному по фамилии Чуркин - за консультацию и организацию спасения. Хочу выделить их профессионализм, человечность, очень грамотный и вежливый подход. Они не только доставили меня к медикам, но еще и подбадривали всю дорогу и даже шутили. Спасибо им огромное!

Письмо с историей своего спасения со скалы турист из Сочи отравил в ведомство, в котором работают ребята, снявшие его с горы. Так что благодарность девятерым сотрудникам «Кубань-СПАСА» выразил не только пострадавший, но и начальство.