2018-10-19T18:32:37+03:00
Общество

«Спасатели несли меня четыре часа по пояс в воде»: турист из Сочи поблагодарил сотрудников МЧС за помощь

Мужчина сломал ногу на горе под Геленджиком
Ольга СУХОВА@kp_kuban
Поделиться:
Сотрудники Кубань-СПАСа несут туриста с горы. Фото: Кубань-СПАССотрудники Кубань-СПАСа несут туриста с горы. Фото: Кубань-СПАС
Изменить размер текста:

32-летнего менеджера по туризму из Сочи Михаила Вершинина на этой неделе выписали из больницы. Мужчине сделали операцию - вставили в ногу две металлические пластины - у него были поломаны две берцовые кости.

Михаил теперь лечится дома и пока ходит на костылях - врачи разрешат убрать их не раньше следующего месяца.

Как только вышел из больницы, мужчина тут же написал письмо с благодарностью в адрес своих спасителей - сотрудников «Кубань-СПАСа», которые и сняли его с горы с поломанной ногой.

Спасатели спускают туриста в специальной люльке с горы. Фото: Кубань-СПАС

Спасатели спускают туриста в специальной люльке с горы. Фото: Кубань-СПАС

- В начале сентября мы с женой и двумя детьми поехали с палатками к друзьям на кемпинг. База находится в горах Геленджика - между Джанхотом и Прасковеевкой, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Михаил Вершинин. - Когда приехали и разбили палатки, начался ураган. Грязный поток стекал вниз с горы в море. Еще ветром сдуло в море пластиковый понтон, с которого обычно купаются туристы. В это районе ведь нет берега, скалы сразу уходят в море. Вот тут и поставили понтон, чтобы было удобнее купаться. Мы с друзьями отправились вниз, чтобы подтянуть обратно понтон. И когда «ловили» его, конструкция так ударила меня в правую ногу, что, слышу, хруст. А потом резкая боль - перелом ноги. Кости сломались между бедром и лодыжкой. Перелом был закрытый. Каким-то чудом друзья подняли меня наверх, на гору. Это было часа четыре утра. Ураган все бушевал, смыл гравийную дорогу, которая ведет к кемпингу. Так что выбраться оттуда было невозможно, пока не стихнет погода, выглянет солнце и не просохнет земля.

Михаила Вершинина спасатели постоянно подбадривали. Фото: Кубань-СПАС

Михаила Вершинина спасатели постоянно подбадривали. Фото: Кубань-СПАС

Друзья - туристы со стажем, наложили Михаилу шину на ногу и позвонили спасателям на номер 112.

- Я был не только неходячий - закрытый перелом обеих берцовых костей, так еще и вешу более 120 кило. И до последнего не верил, что кто-то придет на помощь, а тем более вынесет меня на своих плечах, - рассказывает Михаил. - Но через час каким-то образом спасатели добрались к кемпингу, который, напомню, находится в очень труднодоступном месте, к тому же ураган еще не стих.

Сотрудники МЧС наложили новую шину - аккуратнее и лучше той, что наспех сделали друзья Михаила.

Туристу наложили шину на сломанную ногу. Фото: архив Михаила Вершинина

Туристу наложили шину на сломанную ногу. Фото: архив Михаила Вершинина

- А так как спуститься с горы можно было только по крутым ступенькам, по которым просто невозможно нести человека с поломанной ногой, спасатели сняли меня с обрыва с помощью специального оборудования - веревок и люльки, в которую меня уложили, - вспоминает турист.

Четыре спасателя были наверху, еще пятеро - ждали пострадавшего внизу, под горой. Итого в операции по вызволению туриста из кемпинга участвовали девять сотрудников МЧС.

Спускали сочинца с двадцатиметровой высоты с отвесных скал.

На море был шторм, местами спасатели шли по пояс в воде. Фото: Кубань-СПАС

На море был шторм, местами спасатели шли по пояс в воде. Фото: Кубань-СПАС

- Когда спустились, спасатели оказались по пояс в воде - все время била сильная волна. Ребята шли, подняв меня на руках вверх, чтобы я не намок, - продолжает мужчина.

Так Михаила Вершинина несли больше 5 часов сотрудники «Кубань - СПАСа» - Валентин Гончаренко, Иван Лукьянченко, Петр Покусаев, Андрей Варфоломеев, Дмитрий Бабенко, Нерсес Северов, Эдуард Шебалков, Сергей Пивко, Олег Ладан.

Пройти с грузным туристом на руках им пришлось почти четыре километра до поселка Прасковеевка. В населенном пункте пострадавшего уже ждали врачи скорой помощи. Они и увезли мужчину в больницу, откуда его потом перевели в сочинскую лечебницу.

По этой лестницы уж точно спустить человека со сломанной ногой невозможно. Поэтому спасатели спускали мужчину на веревках

По этой лестницы уж точно спустить человека со сломанной ногой невозможно. Поэтому спасатели спускали мужчину на веревках

- Я очень благодарен спасателям, если бы не они, даже боюсь представить, сколько еще мне бы пришлось пролежать с поломанной ногой в палатке в лесу, - говорит Михаил Вершинин. - Еще хочу выразить благодарность оперативному дежурному по фамилии Чуркин - за консультацию и организацию спасения. Хочу выделить их профессионализм, человечность, очень грамотный и вежливый подход. Они не только доставили меня к медикам, но еще и подбадривали всю дорогу и даже шутили. Спасибо им огромное!

Письмо с историей своего спасения со скалы турист из Сочи отравил в ведомство, в котором работают ребята, снявшие его с горы. Так что благодарность девятерым сотрудникам «Кубань-СПАСА» выразил не только пострадавший, но и начальство.

Кубанские спасатели снимают туриста с горы..

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре отец и сын сели за решетку за убийство родственника
Частный дом тушили в Краснодаре
Подлинные работы Марка Шагала смогут увидеть все желающие на выставке «Арт-Краснодар»
На Кубани пятый день ищут туриста
Один человек погиб в результате аварии в Темрюкском районе
В Краснодаре ВРИО начальника госпиталя МВД обвиняют в присвоении денежных средств
«Краснодар Водоканал» автоматизирует ВНС на улице Ставропольской
В Адыгее мужчине вынесли приговор за совершение квартирных краж
В Краснодаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело
В акватории Ейского лимана задержали рыбака
На границе в Сочи за контрабанду синтетических наркотиков задержан мужчина
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Краснодарском крае вынесли приговор в отношении лжезастройщика
На Кубани выбрали «Народного участкового»
В сочинском морском порту провели операцию «Водный транспорт»
В Белореченском районе под колесами машины погиб пешеход
В Сочи в результате лобового столкновения погиб мужчина
Бизнес-форум «Дело за малым» проходит на Кубани
В Краснодаре запустят новую троллейбусную линию
На Кубани 19 октября объявлено днем траура
На Кубани прошла акция «0% алкоголя»
ВТБ и ФРИИ объявили о партнерстве
В Краснодаре и Сочи началась операция «Автобус»
В Сочи прошел траурный митинг в память жертв перестрелки в Керчи