Мать и дочь, погибших в керченской бойне, похоронят на Кубани

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-19T18:38:35+03:00

В маленьком поселке у них остались родственники

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20 октября жители поселка Мирской, что в Кавказском районе Кубани попрощаются со Светланой и Анастасией Баклановыми. Они стали жертвами керченского стрелка.

Напомним, что трагедия в колледже Керчи произошла 17 октября. Студент 4 курса Владислав Росляков взорвал бомбу и расстрелял людей прямо в здании. После чего он покончил с собой. В результате происшествия погибло 20 человек.

В пятницу, 19 октября, с жертвами трагедии попрощались в Керчи. В их числе и Светлана и Анастасия Баклановы - мать и дочь.

Светлана Юрьевна работала в колледже завучем и 26 лет преподавала математику. Она была награждена почетным званием «Заслуженный работник образования Республики Крым», имела нагрудный знак «За безупречную многолетнюю работу», а также почетную грамоту министерства образования Украины.

Ее дочь Анастасия отвечала за финансы и налоги в колледже, была заведующей информационно-профориентационной работой. Она также была награждена медалью «В память о народном ополчении», «70 лет освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков». Вместе с ними работал и глава семейства, во время стрельбы он находился в подсобке. Поэтому не пострадал.

Хоронить женщин решили в родном поселке, там живет мама и брат Светланы.

- Глава Кавказского района Виталий Очкаласов ездил на прощание с погибшими в Керчь. Тела Светланы и Анастасии Баклановых уже доставили домой, похороны состоятся утром 20 октября, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в администрации района.

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