2018-10-19T23:55:51+03:00
Звезды

Стивен Сигал планирует купить квартиру на Черноморском побережье

А еще голливудский актер задумался об открытии винодельни на Кубани
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В Краснодарском крае Стивен Сигал будет частым гостем.В Краснодарском крае Стивен Сигал будет частым гостем.Фото: Евгения ХИЛЬКО
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В Краснодар звезда боевиков приехал день назад. В кубанской столице звезду встретили, как и полагается, хлебом-солью. Бравые хлопцы с ним спели и даже успели посвятить в казаки, отхлестав нагайкой.

Накануне Стивен Сигал выступил на большой сцене и рассказал о спорте, творчестве и бизнесе в России. А 19 октября встретился с краснодарскими поклонниками и успел поделиться своими планами на будущее в кинотеатре «Монитор Красная Площадь».

- Мы планируем создать здесь (на КубаниАвт.) центр по производству фильмов. Это одна из причин, почему я приехал в Краснодар, - признается актер.

Стоит сказать, ранее голливудский актер встречался с губернатором края Вениамином Кондратьевым. За чашкой чая глава региона предложил Стивену Сигалу заниматься виноградарством и виноделием на Кубани и развивать местную киноиндустрию.

- Я не первый раз в Краснодарском крае и люблю его. Здесь замечательные люди и богатая история. Мне нравятся идеи с производством вина и киностудией, - сказал актер. - На Кубани прекрасная инфраструктура, есть горы, море, отличная погода круглый год – все, что нужно кинематографистам. И мне бы хотелось их популяризировать.

Кстати, на юге Стивен Сигал планирует открыть еще школу боевых искусств. Идея эта пока только обсуждается, потому деталей актер раскрывать не стал. Но судя по всему, в Краснодарском крае он будет частым гостем.

- В России я провел не один десяток лет. Мои родные из Дальнего Востока, - рассказывает Стивен Сигал. – На юге мне нравится, надеюсь приобрести недвижимость на Черноморском побережье.

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