Транспорт Кубани переходит на экономичный метан

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-23T11:24:11+03:00

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Автовладельцы Краснодарского края все чаще делают выбор в пользу экономичного топлива - природного газа (метана). Этому способствует доступная цена: 15 рублей за 1 куб. м (эквивалентен по расходу 1 л бензина). Это в три раза дешевле нефтяных видов топлива. 1 км пути на метане обходится владельцам легкового автомобиля всего в 1,5 рубля.

Сегодня практически любой вид транспорта можно перевести на природный газ. Для этого устанавливается специальное оборудование, затраты на которое в среднем окупаются в течение 4-12 месяцев. Все зависит от частоты эксплуатации автомобиля и дальности поездок. Кроме этого, автовладельцы могут приобрести газомоторный транспорт в заводском исполнении: российские автопроизводители выпускают более 150 моделей.

Основными потребителями природного газа в качестве моторного топлива в настоящее время являются пассажирский, грузовой, коммерческий и легковой транспорт. Один из наиболее динамично развивающихся сегментов газомоторного рынка - службы такси. В рамках конференции «ТАКСИ 2018. Трансформация», которая прошла в октябре в Сочи, представили кейсы по использованию природного газа на коммерческом транспорте.

Первый таксопарк на газомоторном топливе был сформирован в Тольятти в 2014 году: он состоял из отечественных автомобилей, работающих на метане, затраты на переоборудование автопарка окупились менее чем за полгода. Этот опыт стал примером и стимулом для создания газомоторных таксопарков в Москве, Татарстане, Самарской, Томской и Саратовской областях, а также Краснодарском крае. Партнером по реализации подобных проектов выступает компания «Газпром газомоторное топливо», которой разработаны специальные маркетинговые программы для юридических лиц: «ЭкоСити», «Первый раз - первый газ» и «EcoGas - экономия для Вас!». Участники программ могут компенсировать расходы на установку оборудования за счет размещения на автомобилях информации об использовании метана, получить газовое оборудование в аренду или топливную карту с бесплатным объемом природного газа до 3000 куб. м.

В Краснодарском крае за время действия маркетинговых программ на природный газ переведено более 350 автомобилей. Заправку транспорта метаном обеспечивают 14 газозаправочных станций «Газпром», две из которых располагаются в Краснодаре, по одной станции - в Армавире, Белореченске, Ейске, Кореновске, Кропоткине, Крымске, Тимашевске, Тихорецке, Усть-Лабинске, а также в станицах Каневской, Кущевской и в поселке Лазаревское. Кроме этого, в Сочи работает передвижной автомобильный газозаправщик (ПАГЗ). В целом на юге России действует сеть из 46 газозаправочных станций «Газпром», которые позволяют беспрепятственно передвигаться на природном газе.

Использование метана в качестве моторного топлива, помимо снижения топливных затрат, помогает нивелировать негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду. Благодаря чистому составу природного газа при его использовании объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу снижается до 10 раз. Заводской транспорт на метане соответствует стандарту «Евро-5». Благодаря газообразному состоянию природный газ невозможно испортить некачественными добавками. За счет его полного сгорания срок службы двигателя увеличивается в 1,5 раза.