2018-10-23T12:21:59+03:00
Общество

В сантиметре от трагедии: В Новороссийске мальчик чуть не попал под колеса машины

Ребенок переходил дорогу вместе с мамой [видео, опрос]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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От машины мальчика отделяли пара сантиметров.От машины мальчика отделяли пара сантиметров.
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- Ну и дела... Пацан в рубашке родился! Будьте осторожны, держите своих детей за руки на дороге! - так один из водителей прокомментировал инцидент, произошедший в Новороссийске.

Накануне автор загрузил в соцсети ролик с видеорегистратора, на котором видно, как на одном из пешеходных переходов города ребенок чудом избежал смерти под колесами иномарки.

Сцена на дороге: на проезжей части с двусторонним движением перед зеброй остановились машины. Светофора на этом участке нет, потому автомобилисты ориентируются по знакам и разметке.

Когда легковушки затормозили, дорогу стали переходить мать и ее маленький сын. На полпути ребенок лет шести решил побежать вперед.

В это время по полосе ехал внедорожник. У колес иномарки, водитель которого, к счастью, успел затормозить, мальчик падает. От трагедии ребенка отделяли пара сантиметров.

В Новороссийске мальчик чуть не попал под колеса машины.

После всего произошедшего ребенок, испугавшись, подбежал обратно к маме, женщина что-то сказала сыну, ударила, а затем они продолжили свой путь.

А вот водитель Mitsubishi, похоже, после произошедшего не на шутку испугался и долго не мог отойти от случившегося.

После того, как ролик попал в соцсети, пользователи разделились на два лагеря. Одни ругали мать ребенка, которая отпустила сына на дороге. Другие, наоборот, обвиняли в произошедшем водителя - он с трудом затормозил перед пешеходным переходом.

- Однозначно в этой ситуации сказать, кто прав, невозможно. И водитель, и женщина с ребенком допустили ошибку на проезжей части, - говорят «КП» - Кубань» сотрудники ДПС. - Автомобилист, по правилам дорожного движения, обязан снизить скорость перед пешеходным переходом, убедиться, что никто не переходит дорогу. В ролике видно, что машина едет с одной и той же скоростью. В то же время на дороге родители всегда должны быть внимательны, при переходе проезжей части обязательно держать ребенка за руку.

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