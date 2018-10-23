2018-10-23T12:54:11+03:00
Экономика

В Краснодаре под строительство нового терминала аэропорта изъяли почти 190 га сельхозземель

Проект планируют завершить в 2022-2023 годах
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ об изъятии 187,4 га земли под Краснодаром для строительства нового терминала аэропорта. Документ опубликован на сайте ведомства.

Участок близ хутора Ленина использовался для сельскохозяйственной деятельности, в ближайшее время его назначение будет изменено. Выкупать землю будет АО «Международный аэропорт «Краснодар».

Проект нового терминала аэропорта Краснодар/WP | ARC

Проект нового терминала аэропорта Краснодар/WP | ARC

Соглашение о строительстве нового аэропорта в краевом центре с компанией «Базэл Аэро» было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций оценивается в 11 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2022-2023 годы.

К этому сроку планируется завершить строительство нового аэровокзала, площадью около 50 тысяч квадратных метров, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок, а также реконструкция существующей инфраструктуры.

Проектировкой занимается немецкая компания, которая готовила проекты терминала аэропорта Франкфурта, стадиона «Спартак», два терминала аэропорта Шереметьево. В новом терминале появятся торговые площади, зоны питания отдыха и развлечения. Инвесторы прорабатывают вопрос транспортной доступности аэропорта. Очевидно, потребуется строительство новых подъездных путей и развязок.

Проект нового терминала аэропорта Краснодар/WP | ARC

Проект нового терминала аэропорта Краснодар/WP | ARC

Ожидается, что пропускная способность международного сектора составит около 900 пассажиров в час, внутреннего - около 2400 пассажиров.

В июне 2017 года в аэропорту Краснодара открылась новая взлетно-посадочная полоса, длиной три километра и шириной 60 метров. Ее стоимость – 4,6 млрд рублей. Кроме того, были отремонтированы рулежные дорожки, заменены инженерные сети и светосигнальное оборудование. Аэропорт получил возможность принимать практически любые типы самолетов, но сдерживающим фактором развития становится отсутствие современного грузового терминала и ограниченная пропускная способность пассажирского.

Тем не менее, аэропорт Краснодара демонстрирует высокий рост пассажиропотока, отсюда осуществляются рейсы по 56 направлениям. За 9 месяцев 2018 года через воздушные ворота краевого центра прошли 3 164 451 человека. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года, тогда пассажиропоток составил 2 626 462 пассажиров.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Краснодарский краевой суд отпустил адвоката Беньяша из-под стражи под залог в 600 тысяч рублей
Компания ВТБ МС получила и проверила более 90 млн счетов медучреждений
В Туапсе бывший заведующий филиалом наркологического диспансера предстанет перед судом
В краевой столице продолжается акция «Призывник – 2018»
На Кубани расскажут об истории русской армии
В Сочи в результате ДТП пострадал грудной ребенок
В Адлерском районе столкнулись два автобуса
В Мостовском районе в результате ДТП погиб 42-летний велосипедист
За сутки в Краснодарском крае произошло 15 ДТП
В центре Краснодара парень украл уличную видеокамеру с помощью лестницы
В Краснодаре готовят проекты трех новых школ и шести детских садов
На Кубани две трети школ введут обязательные уроки шахмат
МЧС: Над Черным морем от Магри до Веселого возможно формирование смерчей
В Краснодаре в ноябре откроют многофункциональную спортплощадку
В Северском районе мужчину, угрожающего взять заложников, посадили на 2,5 года
Кубанские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе