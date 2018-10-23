В Краснодаре под строительство нового терминала аэропорта изъяли почти 190 га сельхозземель

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-23T12:54:11+03:00

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Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подписал приказ об изъятии 187,4 га земли под Краснодаром для строительства нового терминала аэропорта. Документ опубликован на сайте ведомства.

Участок близ хутора Ленина использовался для сельскохозяйственной деятельности, в ближайшее время его назначение будет изменено. Выкупать землю будет АО «Международный аэропорт «Краснодар».

Проект нового терминала аэропорта Краснодар/WP | ARC

Соглашение о строительстве нового аэропорта в краевом центре с компанией «Базэл Аэро» было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций оценивается в 11 млрд рублей. Срок реализации проекта – 2022-2023 годы.

К этому сроку планируется завершить строительство нового аэровокзала, площадью около 50 тысяч квадратных метров, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок, а также реконструкция существующей инфраструктуры.

Проектировкой занимается немецкая компания, которая готовила проекты терминала аэропорта Франкфурта, стадиона «Спартак», два терминала аэропорта Шереметьево. В новом терминале появятся торговые площади, зоны питания отдыха и развлечения. Инвесторы прорабатывают вопрос транспортной доступности аэропорта. Очевидно, потребуется строительство новых подъездных путей и развязок.

Проект нового терминала аэропорта Краснодар/WP | ARC

Ожидается, что пропускная способность международного сектора составит около 900 пассажиров в час, внутреннего - около 2400 пассажиров.

В июне 2017 года в аэропорту Краснодара открылась новая взлетно-посадочная полоса, длиной три километра и шириной 60 метров. Ее стоимость – 4,6 млрд рублей. Кроме того, были отремонтированы рулежные дорожки, заменены инженерные сети и светосигнальное оборудование. Аэропорт получил возможность принимать практически любые типы самолетов, но сдерживающим фактором развития становится отсутствие современного грузового терминала и ограниченная пропускная способность пассажирского.

Тем не менее, аэропорт Краснодара демонстрирует высокий рост пассажиропотока, отсюда осуществляются рейсы по 56 направлениям. За 9 месяцев 2018 года через воздушные ворота краевого центра прошли 3 164 451 человека. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2017 года, тогда пассажиропоток составил 2 626 462 пассажиров.