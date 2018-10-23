На Кубани Хэллоуин отменили из-за Дня памяти жертв политических репрессий

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-23T14:07:29+03:00

Но молодежи он кажется хорошим поводом для веселья

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Есть версия, что Хэллоуин, прародителями которого являются древние кельты Ирландии и Шотландии, начал приживаться в современной России из-за недостатка ярких впечатлений. Якобы в холодный и депрессивный октябрь (не на Кубани, конечно!) народ просто нуждается в празднике. Ведь после того как масштабные демонстрации в честь Октябрьской революции почили в бозе, россиянам нечего стало праздновать осенью.

Традиционно Хэллоуин отмечают 31 октября. В англоязычных странах этот день считается Днем всех святых. Долгое время в России этот праздник был запрещен социалистической моралью, да и церковью не поддерживался. Известность и популярность в нашей стране он начал приобретать лишь после распада СССР.

В это время подражание всему западному набирает обороты, и традицию примерять обличье восставших мертвецов и подсвечивать тыквы охотно подхватили в новой России. Во многих школах (кубанские не исключение) костюмированные развлечения только приветствовались.

Однако властям в Краснодарском крае шесть лет назад такой «шабаш» показался неуместным. С тех пор ежегодно накануне Хэллоуина во всех муниципалитетах выпускается директива, рекомендующая отказаться от «чуждых историческим и культурным ценностям» торжеств.

Более того, руководство управления торговли кубанской столицы напомнило своим подшефным, - краснодарским рестораторам и бизнесменам в сфере торговли и развлечений - что 30 октября в России отмечают День памяти жертв репрессий. А надевать на себя костюмы мертвецов в этот день - уже чистое глумление!

- Мероприятия, организованные и проводимые в этот день не запрещены, - гласит официальное сообщение, - однако не поддерживаются и не пропагандируются, так как не имеют культурных корней в многонациональной культуре Кубани. А так же противоречат принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций.

В управлении торговли Краснодара говорят, что рассылка предпринимателям - это всего лишь рекомендации.

- Данное письмо было составлено на основе соответствующего письма и рекомендаций департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. Оно носит исключительно информирующий характер, - пояснила «Комсомольской правде»-Кубань» начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ирина Косинкова.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Представители церкви на Кубани тоже прокомментировали свое отношение к празднованию Хэллоуина:

- В современном виде Хэллоуин является откровенно сатанинским праздником, на что указывают сами адепты сатанинских сект. По мнению многих ученых, психологов и психиатров, Хэллоуин несет большую опасность для детей. Ребенок внушаем, подвержен влиянию, у него совершенно другая структура психики и фантазии. Принимавшие участие в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение, склонность к суициду, у них появляется энурез, немотивированная агрессия, ночные кошмары, «голоса» и прочие психические расстройства и неврозы, - сообщает пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской епархии.