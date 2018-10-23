Новороссийская прокуратура отменила покупку новогодней елки

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-23T17:33:56+03:00

Однако в мэрии уверяют, что еще успеют подготовиться к празднику

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О том, что власти Новороссийска хотят приобрести новую новогоднюю елку, стало известно еще в июле. Прежнее деревце уже старое - купили конструкцию лет так 10 назад. Город-герой часто штормит, потому за это время ветер изрядно потрепал лесную красавицу. У такой даже хороводы водить опасно!

Потому мэрия объявила аукцион на приобретение «Ели искусственной Боярской» за 3 520 000 рублей.

Одним деревом власти Новороссийска решили не ограничиваться. Потому в документации указали, что в приобретаемый комплект должно войти все необходимое для украшения елки. А именно - электрическая гирлянда за 2 950 000 рублей, набор елочных шаров за 180 000 рублей и пригруз в виде железобетонного блока за 50 000 рублей.

Таким образом, новороссийские власти готовили горожанам сказочный подарок, не жалея бюджетных денег, - елку за 6 700 000 миллионов рублей. Однако такой шик прокуратура города не оценила. После проверки сотрудники ведомства обнаружили нарушения действующего законодательства. Заявку на покупку новой елочки завернули. И дело даже не в цене.

Елку за 6,7 млн рублей забраковали.

- Не было обоснования начальной максимальной цены контракта. Отсутствовала и конкретизация. Не была указана даже высота дерева, от которой зависят установка и эксплуатация, - объясняют в краевой прокуратуре. - При организации закупки не соблюден принцип целесообразности и эффективности расходования бюджетных средств.

Узнав об этом, жители Новороссийска расстроились.

- Ну ясно… опять расчехлят старую елку, - были уверены горожане.

Однако в мэрии города от планов купить новое дерево никто не отказывался.

- Лишать праздника жителей Новороссийска никто не собирается. Елка будет, - заверили «Комсомольскую правду» - Кубань» в администрации города-героя. - Прокуратура нам не запрещала покупать новое дерево, а лишь указала, что документация заполнена ненадлежащим образом. Насколько мы знаем, необходимые акты уже привели в соответствие.

Остается надеяться, что город-герой успеет провести закупку в этом году. А то хороводы придется водить дома.