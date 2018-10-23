Глава Адыгеи дал ряд поручений для реализации инвестпроекта в поселке Яблоновском

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-23T17:12:38+03:00

В связи с развитием населенного пункта этот вопрос становится всё более актуальным

Изменить размер текста: A A

Сегодня в постоянном представительстве РА в Москве Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с Еленой Комиссаровой - генеральным ди ректором OOO «БЭЛ Девелопмент».

В режимевидеоконференции в ней приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, руководитель минстроя РА Валерий Картамышев, председатель Комитета РА по архитектуре и градостроительству Азамат Зезарахов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, а также глава поселка Яблоновский Заурдин Атажахов.

В ходе рабочей встречи были обсуждены этапы реализации OOO «БЭЛ Девелопмент»инвестиционного проекта по комплексному развитию восточной части пгт. Яблоновский. Отдельно были рассмотрены механизмы взаимодействия с республиканской властью по урегулированию всех административных вопросов для более динамичного воплощения в жизнь инвестпроекта.

По словам Елены Комиссаровой, в настоящее время разрабатывается концепция реализации проекта. Он предусматривает вложение около 7,3 млрд. рублей и создание на эти средства современного, комфортного жилого микрорайона на площади около 269 тыс. квадратных метров. В течение семи лет здесь будут построены жилые дома, школа, детский сад, торговый центр, инженерные сооружения. На стройплощадку компания планирует выйти уже в 2020 году.

До этого необходимо решить ряд вопросов землеустроительного характера. Глава РА дал задание изучить историю вопросов выделения ряда земельных участков, которые оказались в зоне комплексного развития, вместе с собственниками найти оптимальные решения, принять законные меры для выполнения программных задач и реализации масштабного инвестиционного проекта. Речь идет о земельном участке, где концепцией предусмотрено размещение съезда с автомобильной дороги федерального значения А-146, а также еще о 9 участках, которые остались в собственности граждан после их переселения из ветхого жилья. Решение данного вопроса связано со строительством инвестором на обсуждаемой территории школы на 1100 мест и детского сада на 300 мест.

- Все вопросы, касающиеся выделения земельных участков, напрямую связаны с развитием инвестиционной привлекательности региона. Поэтому необходим комплексный подход при планировании территорий. В каждом муниципалитете нужно внимательно изучать назначение земельных участков, распределять их только с учетом планов и перспектив развития территории, - подчеркнул Глава РА.

Еще одна важная тема, которая рассматривалась на совещании с инвесторами, - строительство нового моста через реку Кубань. В связи с развитием поселка Яблоновский этот вопрос становится всё более актуальным. Поскольку действующий Яблоновский мост, который находится в ведении Краснодарского края, уже работает с двойной нагрузкой и приводит к автомобильным заторам на территории республики. Поэтому глава РА не раз выступал с инициативой строительства нового моста и важности объединения усилий двух регионов для возведения этого стратегически важного инфраструктурного объекта.

В ходе встречи с инвестором глава РА подтвердил заинтересованность и готовность республики содействовать в реализации намеченного проекта в рамках стратегии пространственного развития.