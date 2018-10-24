В Адыгее прикрыли детсад, в котором воспитательница угрожала ребенку заклеить скотчем рот

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-24T13:46:00+03:00

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Ребенок - самое дорогое, что у нас есть. Потому от воспитателей, которым доверяешь свою кровинушку, ждешь заботы и внимания. И даже готов деньги заплатить, лишь бы чадо радовалось. Но, похоже, в адыгейском поселке Яблоновский «Счастливый малыш» - лишь название детсада.

О том, что у педагогов в частном учреждении «особые» методы воспитания, 27-летняя краснодарка Мадина И. узнала от своей дочери. Выдумывать странные истории малышка бы не стала. Да и зачем, если в садике ей очень нравилось.

- Сначала все было хорошо, Аля обожала ходить в садик. Да и мы с мужем довольны были – он неподалеку от нашего дома находится, - рассказывает Мадина. – Но летом прошлого года пришла новая воспитательница – все резко изменилось. Дочка стала жаловаться, что педагог часто дергает ее по пустякам.

Но больше всего молодую маму напугала история, которая произошла с другим ребенком из группы.

- Мама, мне воспитатель рот скотчем хотела заклеить! – рассказывал трехлетний мальчик.

Так воспитательница, по словам ребенка, хотела его наказать за то, что он баловался и не давал другим детям спать. Не слишком ли жесток воспитательный процесс? Учитывая то, что родители за это ежемесячно свои честно заработанные выкладывают. 5 500 рублей, на минутку.

Решить вопрос с владельцами садика не удавалось – хозяева настаивали, что педагог квалицифицированный, жалоб от других родителей на нее нет. В итоге молодая мамочка обратилась в прокуратуру. Оказалось, что женщина не первая, кто недоволен этим детским садом. Родители других детей жаловались, что воспитатели не рассказывали им о травмах детей, которые они получили на площадке.

Сотрудники ведомства пришли в детский сад с проверкой. Число выявленных нарушений исчислялось десятками.

Дети записывались в группу без медицинских карт и прививок. Кроме того, детский сад проверили и специалисты МЧС с Роспотребнадзором. В помещениях нарушались санитарные нормы и правила противопожарной безопасности.

На этом еще не все - частный детсад не имел соответствующей лицензии и вообще не имел право оказывать образовательные услуги населению.

Но самое ужасное – все то, что говорили ребята, подтвердилось.

- Мы выявили три факта причинения телесных повреждений двум детям во время игр и развивающих занятий. Вот только им медицинскую помощь не оказали. Родители в течение нескольких часов даже не знали, что случилось с их детьми, - рассказывают в прокуратуре по Республике Адыгея. - Кроме того, установлен факт угроз воспитателя заклеить рот скотчем 4-летнему ребенку.

В итоге по исковому заявлению прокуратуры Тахтамукайского района садик закрылся. Телефон, по которому раньше можно было записаться, не работает. А самого бизнесмена оштрафовали, правда, только за нарушения, которые нашла прокуратуры. Из своего кармана предприниматель заплатил два штрафа по 500 рублей.