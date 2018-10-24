Мурат Кумпилов встретился со студентами Адыгеи, обучающихся в московских вузах

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-24T14:56:43+03:00

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Сегодня глава РА Мурат Кумпилов пообщался со студентами московских вузов – выходцами из Адыгеи. Встреча прошла в зале РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.

Для прямого диалога с руководителем Адыгеи прибыло более 100 студентов. Как отметил Мурат Кумпилов, данная площадка для диалога со студентами выбрана не случайно. Глава РА и ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Виктор Мартынов обсудили возможность выделения целевых мест на обучение молодежи из Адыгеи в данном вузе.

Виктор Мартынов поблагодарил руководство республики за внимание и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в подготовке кадров, поиске молодых талантов, реализации совместной научно-исследовательской деятельности. Ректор вуза также обратился к молодежи, поздравил с тем, что они сумели пройти сложные экзаменационные испытания, и учатся в ведущих вузах Москвы.

К диалогу со студентами присоединились руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, и.о. министра экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов.

Общение прошло в неформальной обстановке. Перед началом диалога студентам был представлен документальный фильм об Адыгее, о достижениях и задачах в развитии. Эта тема была продолжена в ходе беседы со студентами, которых интересовали самые различные аспекты жизнедеятельности их малой родины.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Разговор получился предметным и насыщенным. Мурат Кумпилов рассказал о точках роста региона, стратегии развития, о том, какие позитивные изменения произошли за последнее время в Адыгее. Это - сотни километров отремонтированных и построенных дорог, тысячи квадратных метров жилья, новые больницы и образовательные учреждения, спортивные сооружения, скверы, благоустроенные общественные и дворовые территории, отдача от привлеченных инвестиций, множество других масштабных проектов, в том числе социальных. Они позволят республике выйти на качественно новый уровень развития, создать серьезный задел для прорывного движения вперед. Прочной основой для этого служит межнациональное согласие, мир и политическая стабильность, что дает возможность плодотворно заниматься социально-экономическим развитием, строить дальнейшие планы.

В частности, перед органами власти стоит немало стратегических задач в образовании, здравоохранении, производственной сфере, развитии инфраструктуры. В рамках задач по социальной политике будет продолжена реализация программ, влияющих на повышение качества и продолжительности жизни людей.

- Нам необходимо сконцентрировать усилия на выполнении поручений Президента Российской Федерации и достижении результатов, которые положительно отразятся на благополучии населения Адыгеи. Наша цель - сделать все необходимое для создания достойных условий жизни в каждом населенном пункте. При этом нам важно доверие граждан, мнение населения, на которое мы ориентируемся при принятии решений, - подчеркнул глава РА.

Все, что касается детей, их образования и развития Мурат Кумпилов назвал ключевым направлением деятельности органов власти республики. Глава региона подчеркнул, что в Адыгее предоставляются равные возможности для достижения успехов в образовании. Это касается не только обеспечения материально-технической базы, но и качества образования.

- Примером является тот факт, что среди стобалльников есть не только представители республиканской столицы, но и отдаленных населенных пунктов. Наверняка и среди вас есть такие, - обратился к студентам Мурат Кумпилов.

В ходе беседы также затрагивались темы инвестиционной привлекательности, финансовой политики, снижения уровня дотационности, развития реального сектора экономики, , стратегии пространственного развития. В частности, о перспективах развития регионов, которые дает агломерация. Мурат Кумпилов отметил, что этот механизм подразумевает объединение усилий регионов исключительно для решения стратегически важных инфраструктурных вопросов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Речь шла и о повышении конкурентоспособности предприятий республики, развитии туризма и обеспечивающей инфраструктуры, возобновляемой энергетике, сохранении экологического благополучия при рациональном использовании особо охраняемых природных территорий, внедрения современных стандартов качества.

Особое внимание в разговоре Глава РА уделил теме молодежной политики в республике, сохранении национальной культуры, традиций и языка. Глава Адыгеи ответил практически на все волнующие молодежь вопросы. Мурат Кумпилов также поддержал ряд инициатив и пообещал поддержку всем перспективным начинаниям студентов.

- Конечно, большие надежды мы связываем с вами, молодым, энергичными людьми - небезразличными к родной земле и стремящимися изменить жизнь Адыгеи к лучшему. Интеллектуальный и духовный потенциал молодежи рассматривается нами и будет рассматриваться как значимый фактор, который всегда будет использоваться в интересах динамичного социально-экономического развития Республики Адыгея, - подчеркнул Мурат Кумпилов.