2018-10-24T16:06:01+03:00
Происшествия

СК объявил о масштабных следственных действиях в Сочи

Кроме вице-мэра, задержаны судебный пристав-исполнитель и ди ректор МУП «Водоканал», фигурантом уголовного дела стал ди ректор департамента архитектуры курорта
Евгения ОСТРАЯ
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Весной на курорте случилось уже несколько громких арестовВесной на курорте случилось уже несколько громких арестовФото: Константин БРЕДНИКОВ
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Следственный комитет по Краснодарскому краю объявил о масштабном расследовании незаконного строительства жилых домов в Сочи. Сегодня, 24 октября, названы новые фигуранты уголовных дел - высокопоставленные сотрудники мэрии курорта. Задержан исполняющий обязанности градоначальника, вице-мэр и начальник департамента жилищного строительства Иван Бомбергер. В незаконной деятельности и превышении должностных полномочий подозреваются директор сочинского водоканала Сергей Винарский и главный архитектор курорта Владимир Малов. Каждый на своем месте подписывал документы, разрешающие эксплуатацию незаконно построенных жилых домов.

Кроме того, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении судебного пристава-исполнителя Адлерского районного отдела Сочи УФССП России по краю.

- Проявив бездействие, он не принял мер в части понуждения должника исполнить требования о сносе дома в рамках исполнительного производства, - прокомментировали "КП" - Кубань" в СУ СК России по Краснодарскому краю.

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