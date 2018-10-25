Жительница Туапсе, пострадавшая от стихии: Поток был бешеный, вода ледяная!

СЕГОДНЯ 11:38 2018-10-25T12:59:24+03:00

Девушка, как и сотни ее соседей, потеряла вещи, лишилась крыши над головой [фото, видео]

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В Туапсинском районе не перестает идти ливень. По словам синоптиков, за прошедший день выпала двухмесячная норма осадков - около 300 мм. Под водой оказались десятки улиц города-курорта, затоплены автомобили. Кроме того, ливнем разрушило мост. Народ теперь не может въехать и выехать из поселка Шаумян. Из подтопленных населенных пунктов спасатели эвакуировали более 380 человек, в том числе около 100 детей.

- Мы живем на улице Б. Хмельницкого, 34. У нас частный дом под остановкой на Уральской, потому весь бешеный поток воды прям на нас шел, - рассказывает «КП» - Кубань» жительница Туапсе Ксения Евсюкова. – Затопило очень сильно. На Уральской воды было по грудь, у меня во дворе – по пояс, в доме – выше колена. А вода ледяная, ужас просто! К счастью, я успела спасти свою собаку, взять вещи теплые.

Вода зашла в дом семьи Евсюковых.

В Туапсе стихия оставила местных жителей без газа и воды.

- Мы звонили в администрацию и сделали заявку. Нет нашей улице в списке на подвоз питьевой воды. Говорят, что наша улица не сильно пострадала. Хотя уже понятно, что наш дом непригоден. Мы даже к родственникам ушли жить, - продолжает Ксения Евсюкова. - Сейчас нам нужна вода и сапоги, потому что ходить по воде невозможно. Успела зарядить телефоны, а то сейчас это сделать мало, где удается.

Беда пришла в дом и еще к одной семье. По словам молодой мамы Елены Ивановой, после ливня в квартире воды по пояс.

- Тонем постоянно, - говорит девушка. - Дом не рушат, из квартир не переселяют. Восьмой раз нас топит. В 2014 году 1,3 метра было в квартире, я была с 9-ти месячным ребенком на руках. Сейчас такой же уровень воды!

По пояс воды и в квартире Елены Ивановой.

Напомним, всего под водой оказались около 30 населенных пунктов Туапсе, Сочи, Горячий Ключ, Апшеронский район.

Для отслеживания ситуации с подтоплениями создали оперативный штаб. Его возглавил вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Паводок в Туапсе.

По последним данным, на Кубани во время ливня подтопило почти две тысячи домов. Жертвами стихии в Туапсинском районе стали два человека. Их личности установлены. Это жители села Кривенковское - 71-летняя женщина и 82-летний мужчина. По неуточненным данным, их сбил поток воды.

В Сочи в ночь на 25 октября в зону подтопления попали пять населенных пунктов, федеральная трасса.

По прогнозам синоптиков, непогода утихнет не раньше завтрашнего утра, 26 октября.

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