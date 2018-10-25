Стандард - Краснодар 25 октября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура Лиги Европы

СЕГОДНЯ 18:00 2018-10-25T18:10:09+03:00

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В третьем туре группового этапа Лиги Европы лидер группы J «Краснодар» на выезде встретится бельгийским клубом «Стандард» из небольшого города Льеж. Восьмикратный обладатель Кубка Бельгии идет пока на третьей строчке и в случае успеха может серьезно улучшить свое турнирное положение. «КП» рассказывает о главных моментах матча Стандард - Краснодар 25 октября 2018

Статистика личных встреч Стандард - Краснодар 25 октября 2018

«Краснодар» и «Стандард» ранее не встречались. Более того, «горожане» никогда не играли с представителями Бельгии. «Стандард» в еврокубках провел 6 матчей с клубами из России (4 с «Зенитом» и 2 с ЦСКА), в которых одержал всего одну победу, один раз сыграл вничью и 4 раза уступил с общей разницей мячей 3:9.

Прогнозы на матч Стандард - Краснодар 25 октября 2018

Букмекеры считают, что у бельгийцев больше шансов на победу. Коэффициент на успех «Стандарда» - 2,5, на ничью – 3,4, на победу «Краснодара» - 3,0.

Трансляция матча Стандард - Краснодар 25 октября 2018

Трансляция матча Стандард - Краснодар 25 октября 2018 состоится в прямом эфире на канале «Матч ПРЕМЬЕР» в 22:00 по московскому времени.