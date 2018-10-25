2018-10-25T18:20:07+03:00
Происшествия

На руководителя ТО «Премьера» завели уголовное дело

Татьяну Гатову подозревают в превышении должностных полномочий
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Татьяна Гатова. Фото: ТО "Премьера"Татьяна Гатова. Фото: ТО "Премьера"
Изменить размер текста:

Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ( "Превышение должностных полномочии») возбудили в отношение директора ТО «Премьера».Татьяну Гатову подозревают в то, что она якобы подделывала документы, чтобы скрыть прибыль с заграничных гастролей

- В ходе проверки, проведенной совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, установлено, что подозреваемая, заключив договор на показ 6 спектаклей балета в одной из европейских стран, дала указание творческому коллективу провести еще 15 театральных представлений. Выплаченные за дополнительные спектакли дденьги ди ректор на счет учреждения не зачислила, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, речь идет о сумме в 2,5 млн рублей. Сейчас полиция решает вопрос об аресте подозреваемой. А расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем в самом творческом объединении эту ситуацию не комментируют. Гатова пока продолжает пока работать в «Премьере».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Власти Кубани подсчитывают ущерб от наводнения в крае
В затопленных районах края прокуратура организовала работу временных приемных
На российском телевидении впервые покажут мультфильм для детей с нарушением зрения
«Ростелеком» открыл форум «Взгляд в цифровое будущее»
В Краснодарском крае суд вынес мужчине приговор за продажу автомата и винтовки
На Кубани для пассажиров заблокированных непогодой поездов организовали горячее питание
Уровень воды в Кубани не вызывает опасений
Народное голосование по присвоению имен аэропортам Кубани стартует 8 ноября
ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам «МБСП»
Задержка пассажирских поездов под Туапсе может занять до трех суток
В Краснодаре на улице Северной приостановят движение
ОМОН помогает устранять последствия стихии в Туапсинском районе и в Апшеронске