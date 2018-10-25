На руководителя ТО «Премьера» завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-25T18:20:07+03:00

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Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ ( "Превышение должностных полномочии») возбудили в отношение директора ТО «Премьера».Татьяну Гатову подозревают в то, что она якобы подделывала документы, чтобы скрыть прибыль с заграничных гастролей

- В ходе проверки, проведенной совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, установлено, что подозреваемая, заключив договор на показ 6 спектаклей балета в одной из европейских стран, дала указание творческому коллективу провести еще 15 театральных представлений. Выплаченные за дополнительные спектакли дденьги ди ректор на счет учреждения не зачислила, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, речь идет о сумме в 2,5 млн рублей. Сейчас полиция решает вопрос об аресте подозреваемой. А расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем в самом творческом объединении эту ситуацию не комментируют. Гатова пока продолжает пока работать в «Премьере».