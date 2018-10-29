СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-29T17:56:51+03:00

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В Краснодарском крае открыты дополнительные пункты продаж транспондеров T-pass, которые дистанционно позволяют передавать сигнал для оплаты проезда. Временные пункты расположены, соответственно, рядом с новым платным участком «Дон» в Краснодарском крае (1195 км - 1319 км).

- Здесь можно не только приобрести, но и взять в аренду транспондер T-pass для проезда по платным дорогам России, - рассказали в «Автодор - Платные Дороги». - Квалифицированные специалисты подскажут пользователям, как пополнить лицевой счет, предоставят подробную информацию о вводе в эксплуатацию платных участков трассы, а также протестируют для желающих все возможности устройства, помогут заключить договор аренды транспондера T-pass всего за 2 рубля в день.

Напомним, транспондеры T-pass - это устройства, которые помогут жителям Краснодарского края экономить при проезде платных участков от 20% стоимости, а также беспрепятственно проезжать пункты взимания платы.

Как действовать водителям при наличии транспондера:

1. Устройство надо установить на лобовое стекло автомобиля и перед пунктом взимания платы сбросить скорость.

2. Найти выделенную полосу для владельцев транспондеров (обозначается Т-Pass), после чего осторожно перестраиваться в нее.

3. Перед въездом в шлюз со шлагбаумом снизить скорость до 15-20 км/час. Если этот ряд для проезда только по транспондеру, то даже останавливаться не понадобится. Если пункт взимания платы позволяет оплачивать как с помощью транспондера, так и наличными оператору, то потребуется немного притормозить, будьте готовы.

КОНКРЕТНО

Адреса временных пунктов продаж:

- Краснодарский край, Крыловский р-н, ст. Октябрьская, 1177 км трассы М-4 «Дон» (Торгово-гостиничный комплекс «Артур»).

Режим работы: 09.00-21:.00, без перерывов и выходных.

- Краснодарский край, Павловский р-н, станица Павловская, автомагистраль «Кавказ», здание автокассы.

Режим работы: 09.00-21.00, без перерывов и выходных.

- Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, Ростовское шоссе, д. 2в.

Режим работы: 09.00-21.00, без перерывов и выходных.

Адреса центров продаж, реализующих транспондеры T-pass на трассе М-4 «Дон», можно посмотреть на сайте в разделе «Центры продаж и обслуживания».

Подробная информация о вводе в эксплуатацию других платных участков трассы М-4 «Дон» - по телефону Единого информационного центра: 8-800-707-23-23.

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