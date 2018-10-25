Полицейский вынес из подтопленного детского сада в Туапсе 13 малышей
35-летний Степан Мерзликин работает в ГИБДД Туапсинского района. В тот день, когда на город обрушился ливень и реки стали выходить из берегов, он пошел в детский сад «Голубая стрела» за своим трехлетним сыном.
- К этому времени воды на улицах города было много. Часа в три дня я пошел сына забирать. Когда пришел - живу рядом, вода продолжала поступать, - рассказывает гаишник. – Мы с сотрудниками учреждения вызвали спасателей. А вода шла так быстро, что надо было скорее эвакуировать детей. Их всех подняли на второй этаж, одели. И стали ждать спасателей.
Детский сад затопило. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Когда сотрудники МЧС приехали на пожарных машинах, воды на улице было уже по пояс. Стояла грязная жижа и на первом этаже здания.
Мерзликин вместе с работниками детсада начал выносить мальчишек и девчонок из уже подтопленного здания. И передавали их прибывшим сотрудникам МЧС.
Сам гаишник вынес на руках 13 ребят. Всего же из детского сада эвакуировали 90 малышей.
Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
После того, как ребят вывезли в безопасное место, воспитатели начали обзванивать по мобильникам их родителей – чтобы те не волновались. А сам Сергей Мерзликин домой не вернулся – стал помогать своим коллегам следить за ситуацией на затопленных трассах. Своего сына, правда, домой отвез на пожарной машине.
К затопленному детсаду прибыли спасатели. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
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