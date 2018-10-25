Полицейский вынес из подтопленного детского сада в Туапсе 13 малышей

СЕГОДНЯ 22:38 2018-10-25T23:11:37+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летний Степан Мерзликин работает в ГИБДД Туапсинского района. В тот день, когда на город обрушился ливень и реки стали выходить из берегов, он пошел в детский сад «Голубая стрела» за своим трехлетним сыном.

- К этому времени воды на улицах города было много. Часа в три дня я пошел сына забирать. Когда пришел - живу рядом, вода продолжала поступать, - рассказывает гаишник. – Мы с сотрудниками учреждения вызвали спасателей. А вода шла так быстро, что надо было скорее эвакуировать детей. Их всех подняли на второй этаж, одели. И стали ждать спасателей.

Детский сад затопило. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Когда сотрудники МЧС приехали на пожарных машинах, воды на улице было уже по пояс. Стояла грязная жижа и на первом этаже здания.

Мерзликин вместе с работниками детсада начал выносить мальчишек и девчонок из уже подтопленного здания. И передавали их прибывшим сотрудникам МЧС.

Сам гаишник вынес на руках 13 ребят. Всего же из детского сада эвакуировали 90 малышей.

Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

После того, как ребят вывезли в безопасное место, воспитатели начали обзванивать по мобильникам их родителей – чтобы те не волновались. А сам Сергей Мерзликин домой не вернулся – стал помогать своим коллегам следить за ситуацией на затопленных трассах. Своего сына, правда, домой отвез на пожарной машине.

К затопленному детсаду прибыли спасатели. Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.