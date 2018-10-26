Энергетики восстановили электроснабжение населенных пунктов в Сочи и Туапсинском районе

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-26T09:40:49+03:00

К ликвидации последствий непогоды привлечены порядка 320 человек и более 120 единиц техники

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Аварийно-восстановительные бригады ПАО «Кубаньэнерго» продолжают оперативно устранять нарушения электроснабжения в населенных пунктах сочинского энергорайона. Причиной технологических нарушений в электросетях стали неблагоприятные погодные условия (ливневые дожди, грозы, и сильный ветер). Электроснабжение части потребителей пострадавших населенных пунктов восстановлено, продолжается запитка по резервным схемам и с помощью резервных источников энергоснабжения.

На данный момент восстановлено электроснабжение большей части погашенных потребителей в сочинских поселках Лоо, Головинка, Ахинтам, Большой Кичмай, Малый Кичмай, Беранда, Волковка, аул Калеж, Вишневка, Макопсе, Наджиго, Магри, Аше, а также в населенных пунктах Туапсинского района: Агой, Шаумян, Гойтх, Терзиян, Греческий, Красное и других.

В общей сложности для ликвидации последствий непогоды в электросетевом комплексе Сочинского энергорайона привлечены порядка 80 бригад Кубаньэнерго в составе 320 человек, а также свыше 120 единиц техники, в том числе специальной в том числе из соседних филиалов компании. Персонал полностью подготовлен к работе в сложных метеоусловиях и оснащен необходимыми средствами и материалами.

Напомним, 24 и 25 октября на территории Туапсинского района и Сочи обильные осадки стали причиной резкого подъема уровня воды с достижением неблагоприятных отметок, схода селей. Особенно пострадали от стихии поселки Туапсинского района, а также Лазаревского и Адлерского районов Сочи, где были зафиксированы нарушения в работе основной и распределительной сети. Персонал энергокомпании был переведен на особый режим работы. Специалисты Сочинских электросетей незамедлительно приступили к ремонтным работам и организации электроснабжения по резервной схеме.

Особое внимание уделяется обеспечению надёжного энергоснабжения социально значимых объектов. Используются резервные источники электроснабжения. Ситуацию контролирует оперативный штаб ПАО «Россети и ПАО «Кубаньэнерго». Налажено взаимодействие с метеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, смежными электросетевыми компаниями, администрациями края и муниципальными образованиями.Организован дополнительный обход и осмотр оборудования подстанций и линий электропередачи, попавших в зону подтопления.

Кубаньэнерго напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил электробезопасности вблизи электросетевых объектов, в том числе на подтопленных территориях (улицах, домовладениях). Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения. Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).