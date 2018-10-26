В Сочи восстановлено автомобильное сообщение с тремя аулами

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-26T11:35:02+03:00

Кроме того, возобновили проезд по мосту через реку Цыпка в Туапсинском районе [фото, видео]

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На Кубани спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии. По-прежнему подтопленными в Краснодарском крае остаются 1846 дворов, в которых проживают 5379 человек.

25 октября дорожники приступили к восстановлению разрушенного ливнем участка трассы в поселке Макопсе. Накануне вечером дорожники восстановили пешеходную часть моста. Если погода позволит, бригады приступят к устройству дорожной одежды уже сегодня. Это позволит открыть движение по трассе 27 октября, как и планировалось.

Кстати, в Лазаревском районе удалось восстановить автомобильное сообщение с тремя из пяти.

- Продолжаются восстановительные работы на дорогах, ведущих в аулы Хаджико и Наджиго, - сообщают в сочинской администрации. - В районе практически полностью восстановлено водоснабжение, проблема остается только в Нижней Хобзе.

Все блага цивилизации вернулись и в Хосте. Здесь спасатели наводят порядок помещения первого этажа и территории городской больницы №3, а также поликлиники на улице 50 лет СССР.

- В результате длительных дождей образовалось два оползневых участка – на улице Звездной и Сухумском шоссе. Составлены соответствующие акты, - добавляют в администрации Сочи. - Городские власти направят данные по этим участкам в администрацию Краснодарского края для включения в список пострадавших в результате ЧС территорий.

Кроме того, в Адлерском районе расчищены практически все проселочные дороги кроме ведущей в село Ермоловка – там работы будут проводиться в течение дня. При этом автомобильное сообщение с селом не нарушено.

Кстати, в Туапсинском районе по мосту через реку Цыпка возобновили проезд. Об этом сообщил губернатор Кубани в своем Twitter.

Вениамин Кондратьев on Twitter

Таким образом, нарушенное стихией сообщение с большинством населенных пунктов района восстановлено. Кроме того, возобновлено и кратчайшее сообщение Туапсе с Апшеронским районом и Майкопом.

В Туапсинском районе сейчас идут работы по отсыпке на месте размыва моста через ручей Агой для восстановления проезда к аулу Агуй-Шапсуг.

- Ликвидируются последствия ЧС на дорогах поселок Октябрьский – село Гунайка Четвертая, село Георгиевское – аул Большое Псеушхо, Шаумян-Терзиян, село Георгиевское -село Анастасиевка, - говорят в администрации региона.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

На одном из разрушенных перегонов в Туапсе восстановлено движение поездов

26 октября в 8:30 восстановили разрушенный непогодой железнодорожный мост на перегоне Шепси – Водопадный в Туапсинском районе. По отремонтированному после ЧС путепроводу первым проехался поезд №104 Адлер – Москва.

Железнодорожники продолжают приводить в порядок разрушенные стихией пути. Сейчас они ремонтируют участок Туапсе – Кривенковская. И планируют к 27 октября открыть движение между Краснодаром и Туапсе.

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