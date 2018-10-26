На Кубани открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших в наводнении

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-26T12:00:50+03:00

Пострадавшим нужна в том числе и вода. Фото: администрация Краснодарского края

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В Краснодарском крае продолжают восстанавливать разрушенные после удара стихии поселки. Всего в зоне затопления оказались 29 населенных пунктов. Пострадали Туапсинский и Апшеронские район, а также Сочи. Подтоплены 2365 домов, в которых живет 5379 человек, из них 1014 – дети. В 20 поселках нарушено энергоснабжение, в 11 до сих пор нет воды.

Железнодорожники восстанавливают поврежденное стихией полотно. Фото: администрация Краснодарского края

В нескольких районах Краснодарского края, в том числе и в затопленных, открыли пункты сбора гуманитарной помощи. В первую очередь подтопленцам необходимы теплые вещи, постельное белье, детская одежда.

Вот, где находятся пункты сбора гуманитарки:

Сочи, село Лазаревское, улица Лазарева, 66 б, улица Глинки, 4.

Туапсинский район, дома культуры поселков Вельяминовского, Георгиевского, Октябрьского, Шаумянского, села Небуг.

Хадыженск, улица Первомайская, 128 (Дом культуры),

Апшеронск, улица Ворошилова, 35, улица Комарова, 74

ВАЖНО

В Апшеронске, Туапсе и Сочи работает «горячая линия» для подтопленцев. По этим номерам они могут получить всю информацию:

Туапсе - 8(86167)25-3-90, 8(86167)20-3-81,

Апшеронск - 8(918)012-83-02,

Сочи - 8(988)28-599-95

Реки затопили улицы. Фото: соцсети

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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