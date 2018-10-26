Из Сочи в Туапсе снова ходят поезда

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-26T16:01:08+03:00

После восстановления движения в сторону Адлера отправились четыре состава

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Из-за непогоды Сочи оказался отрезанным от большой земли. Поднявшаяся вода в реках и сели разрушили участок автомобильной трассы и подтопили железнодорожные пути, ведущие в город. Движение автомобилей и составов было прервано.

Несколько десятков поездов дальнего следования и междугородние «Ласточки» оказались в плену стихийного бедствия обрушившегося на Кубань. Все это время пассажиры были вынуждены оставаться в своих вагонах.

- Пассaжиры задержанных поездов обеспечивались водой. Организовано было также и питание в поездах и на вокзaлах Краснодара, Туaпсе, Горячего Ключa. Пассажиры с детьми размещены в комнaтах отдыха на вокзaлах. – сообщил представитель администрации Сочи Микаэл Нерсесян.

26 октября после того, как было восстановлено движение на участке Туапсе – Адлер запустили поезда.

Со станции Туапсе в сторону Сочи и Адлера отправились четыре пассажирских поезда № 104 Адлер - Москва, № 680 Адлер - Владикавказ, № 84 Адлер - Москва, № 242 Адлер - Иркутск.

Кроме того, запустили “Ласточку”, которая курсирует между станциями Туапсе и Имеретинский Курорт. Первый электропоезд из Туапсе отправился в 11:19.

- Восстановлен железнодорожный мост на перегоне Шепси - Водопадный, поврежденный в результате наводнения в Туапсинском районе. Открыто движение поездов по одному из двух путей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в РЖД. - Это позволит обеспечить движение на участке Адлер - Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи.

Работы по восстановлению пути на участке Туапсе – Кривенковская продолжаются. На месте работают около 300 железнодорожников и 43 единицы техники. Открыть движение между Краснодаром и Туапсе планируют в течение суток.

Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено полностью.

Пока же жители и гости Сочи могут добраться до Туапсе и разместиться в гостинице или пересесть на другие виды транспорта. Можно сказать, что курорт снова связан с большой землей.

В это же время продолжается восстановление автодорожного моста через реку Макопсе. Движение автомобилей здесь планируют запустить в субботу.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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