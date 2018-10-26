Депутаты краевого парламента наметили новые точки роста Новокубанского района

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-26T14:21:49+03:00

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В Краснодаре прошел круглый стол под руководством Юрия Бурлачко, на нем обсудили перспективы развития Новокубанского района. В его работе участвовали председатели профильных комитетов, депутаты районного совета, специалисты администрации.

- Уверен, что итогом сегодняшней работы станут новые точки роста экономики района, - заявил Юрий Бурлачко, открывая работу круглого стола.

Он также отметил, что встреча проходит в то время, когда реализация положений майского Указа Президента о национальных идеях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года наиболее актуальна.

Социально-экономическое развитие

Выступая перед парламентариями, глава Новокубанского района Александр Гомодин и председатель районного Совета Евгений Шутов рассказали о проделанной работе.

Так, по словам председателя районного Совета Евгения Шутова, в настоящее время ведется работа по формированию стратегии социально-экономического развития Новокубанского района до 2030 года, которая предусматривает достижение целевых показателей, установленных майским Указом Президента.

В свою очередь Александр Гомодин отметил, что благодаря поддержке краевой власти, федеральным целевым программам улучшается качество жизни новокубанцев, строятся и капитально ремонтируются многие социальные объекты. При содействии депутатов Законодательного собрания края открылась новая музыкальная школа в станице Советской.

- Глубоко убежден, что все задуманное будет реализовано. Все успехи - это прошлое. Сейчас необходимо обратить внимание на проблемы, присутствующие в районе, и поиск вариантов их решения. Наша задача оказать всю необходимую помощь муниципалитету, - прокомментировал выступление главы района спикер парламента Юрий Бурлачко.

Сдерживающие факторы

По словам заместителя председателя ЗСК - председателя комитета по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности Сергея Алтухова, несмотря на достижения и положительные результаты, есть факторы, сдерживающие социально-экономическое и инвестиционное развитие района. По мнению вице-спикера, тормозит процесс дефицит энергомощностей. Под угрозой срыва реализация ряда крупных инвестпроектов с общим объемом капиталовложений более 2 млрд рублей, из которых инвесторы уже вложили более 500 млн рублей собственных и заемных средств.

Проблемы назрели и в сельском хозяйстве. Несмотря на то, что Новокубанский район на протяжении многих лет был одним из ведущих муниципалитетов края, сейчас динамика в животноводстве отрицательная.

Поголовье сокращается

По словам вице-спикера ЗСК, председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствия Александра Трубилина, с 2015 по 2017 год численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилась почти на 5%, с 33 459 до 31 847 голов.

Кроме того, нерешенными задачами в районе еще остаются нехватка полигонов для твердых коммунальных отходов, отсутствие газификации в некоторых населенных пунктах, темпы жилищного строительства.

В числе сдерживающих факторов экономики депутаты выделили и риски неосвоения краевых субсидий, в том числе на строительство автомобильных дорог, а также вероятность того, что муниципалитет не войдет в целевые программы на 2019 год.

Однако администрация Новокубанского района проводит плановую плодотворную работу по исполнению социальных программ по поддержке граждан и обеспечению жильем молодых семей.

По итогам обсуждения на ближайшей сессии краевого парламента депутаты рассмотрят проект постановления, в котором будут изложены рекомендации по исправлению сложившейся ситуации в муниципалитете.