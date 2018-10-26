2018-10-26T16:29:45+03:00
Происшествия

«Пошел за хлебом, а вернуться к отцу не смог»: стали известны имена погибших в наводнении на Кубани

Жертвами стихии стали 6 человек
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Наводнение в Краснодарском крае унесло жизни 6 человекНаводнение в Краснодарском крае унесло жизни 6 человек
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Удар стихии приняли на себя и две небольшие станицы в Апшеронском районе - Кабардинская и Хадыженская. Здесь из берегов вышла местная река Пшиш. Эти населенные пункты, в которых на двоих от силы проживает около 3000 человек, оказались отрезанными от мира. Несколько часов к ним не могли подобраться спасатели - мост через реку смыло, а другого пути добраться сюда нет.

- Пока спасатели добирались, чтобы эвакуировать людей, одну из лодок смыло бурлящим потоком, но все равно каким-то чудом они прибыли, - говорят в ГО и ЧС администрации Краснодарского края. - Вывозили людей в безопасное место.

Наводнения в Краснодарском крае.

Станичники сидели на крышах и ждали спасателей.

В Туапсе восстанавливают разрушенный мост между селом Цыпка и поселком Кирпичным.

Как начался дождь, сын 69-летнего Николая Антипова пошел в магазин, который находится на холме, купить отцу хлеба. А обратно добраться уже не смог. Река вышла из берегов, накрыв Кабардинскую. Спасатели прибыли только через несколько часов - когда поток стал тише. Забрались в затопленную хату к Николаю Сергеевичу, и эвакуировать уже было некого. Мужчина погиб, он не смог выбраться из дома.

А 86-летнюю Анну Олейникову родственники просто не успели вытащить из дома. Первым делом вывели детей, а уже вернутся за бабушкой не смогли - в доме по крышу стояла вода. В собственном доме погиб и 75-летний Николай Завистяев.

Паводок в Туапсе.

А вот 70-летнего Юрия Ермоленко из станицы Хадыженской спасатели приехали забирать. Но он отказался покидать родную хату, так и встретил в ней свою погибель.

Еще две жертвы наводнения и в Туапсинском районе. Они тоже - люди пожилые. 71-летнюю Светлану Лютову смыло потоком бурлящей воды во дворе собственного дома. А 82-летний Виктор Ярославцев утонул в своей комнате.

«Комсомольская правда» - Краснодар следит за развитием событий, последние новости, репортажи наших корреспондентов, фото и видео из зоны стихийного бедствия смотрите в нашей онлайн-трансляции.

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