Чиновников Апшеронского района, где во время наводнения погибли люди, подозревают в халатности

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-29T10:16:40+03:00

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В Апшеронском районе, где во время стихии погибли четверо человек, продолжают выяснять все обстоятельства смерти местных жителей. Когда тела погибших нашли, следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). А несколько дней спустя завели еще одно – за халатность. - В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате неблагоприятных погодных условий возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»), - сказала сайту «КП»-Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. – Халатность именно должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам.

Кто именно из чиновников ответит за это, пока не ясно. Следователи сейчас выясняют, кто именно из властей понесет наказание.

- По версии следствия, неустановленные в данный момент должностные лица районной администрации, обладая информацией о возможном возникновении ввиду погодных условий чрезвычайной ситуации в период с 24 по 26 октября на территории района, не предприняли исчерпывающих необходимых мер по организации и проведению мероприятий по защите населения, - продолжает Трифанова То есть чиновники знали, что надвигается стихия, но местных жителей об этом не предупредили, и, самое страшное, в районе не было ничего готово к эвакуации людей. А именно жителей поселков Хадыженского и Кабардинского. В Хадыженске погиб мужчина, в станице Кабардинской – женщина и двое мужчин.

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