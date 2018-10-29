Глава Адыгеи провёл рабочую встречу с генеральным директором Российского футбольного союза

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-29T11:42:15+03:00

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На встрече Мурат Кумпилов выступил с предложением об использовании футбольной инфраструктуры Адыгеи для проведения соревнований и тренировочных сборов российских команд по возрастам.

Ещё одна инициатива касалась строительства в республике крытого манежа, выделения Российским футбольным союзом Адыгее 6-ти покрытий футбольных полей 104х70 метров с беговыми дорожками или с подогревом, а также 3-х покрытий футбольных полей 60х40 метров. Этот вопрос приобретает особую актуальность, поскольку в настоящее время рассматривается вопрос о включении футбола в число базовых для республики видов спорта.

Александр Алаев выразил поддержку инициатив региона по развитию футбола, подчеркнув, что озвученные предложения будут подниматься на уровне минспорта России. Также директор Российского футбольного союза отметил высокий уровень созданной в регионе спортивной инфраструктуры и заявил о готовности Адыгеи для того, чтобы стать местом подготовки и состязаний сборных команд страны.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отметим, руководство республики уделяет самое пристальное внимание развитию спорта и, в частности, футбола. Так, в минувшем году завершена реконструкция стадиона «Дружба», который сегодня может вмещать 14 тыс. зрителей и соответствует всем требованиям для провёдения состязаний международного уровня. Во всех городах и районах республики строятся футбольные площадки с искусственным покрытием, на сегодняшний день в Адыгее создано 150 мини-футбольных площадок с искусственным покрытием и 9 стандартных искусственных полей.

Кроме того, по инициативе главы республики реализуется проект обеспечения доступности спортивной инфраструктуры для жителей отдалённых населённых пунктов, в рамках которого во всех муниципальных центрах строятся физкультурно-оздоровительные комплексы. Уже построены спорткомплексы в а. Кошехабль и а. Тахтамукай, аналогичные сооружения возводятся в п. Энем и а. Понежукай.

После состоявшихся переговоров глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор РФС Александр Алаев присутствовали на финальном матче Кубка России по футболу среди женских команд сезона 2018 года.