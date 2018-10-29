Чудеса восточной медицины в Краснодаре

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-29T17:56:04+03:00

Тысячелетний опыт врачевателей из Китая и Индии успешно применяют для оздоровления всего организма специалисты клиники «Доктор Хан»

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Тысячелетний опыт и знания восточной медицины в современном обществе отчего-то недооценивают. И очень зря. Владислав Владимирович Хан - руководитель клиники восточной медицины в Краснодаре - не просто лекарь из Азии, а квалифицированный врач-невролог, доктор медицинских наук и доцент Кубанского государственного медицинского университета, прошедший десятки курсов повышения квалификации на Тибете в Китае и в Южной Корее. Все методики оздоровления доказали свою эффективность неоднократно и люди продолжают обращаться в клинику «Доктор Хан» за помощью, потому что уже убедились, что все это работает эффективно.

Преимущества оздоровления

В клинике «Доктор Хан» подход к характерным для Кубани заболеваниям особенный. Распространенные аллергии, йододефицит, остеохондрозы и радикулиты врачи лечат комплексно, применяя немедикаментозные способы, в том числе иглорефлексотерапию, фитолечение, массаж и цзю-терапию (прижигания с помощью моксов - специальных сигар).

- В Краснодарском крае немало хороших врачей, неврологов, аллергологов, рефлексотерапевтов, а вот тех, кто бы учитывал специфические болезни жителей нашего края в разы меньше, - рассказывает директор клиники Владислав Хан. - У нас в центре как раз делается упор именно на специфические особенности заболеваний жителей Кубани.

Также в клинике лечат детские болезни, такие как энурез, нервный тик. Ведь здоровье детей - это наше будущее.

Самая «популярная» аллергия

Больше других от обилия растительности в регионе страдают аллергики. Бич и мучения для этой категории граждан - время цветения амброзии. Выход есть: либо уезжать на время активного роста сорняка, либо обратиться к доктору Хану. Он обещает, что при выполнении всех его рекомендаций, злостный недуг покинет вас.

- Второе по распространенности заболевание в Краснодарском крае - нарушения функции щитовидной железы, - рассказывает доктор Хан. - Из-за недостатка в пище йода и большого количества солнечного облучения в организме человека начинаются гормональные изменения, которые сначала трудно отследить. После чего увеличивается зоб (щитовидная железа). В традиционной медицине на этом этапе доктора предлагают операцию. У нас в клинике можно обойтись без нее.

С помощью того же иглоукалывания, фитотерапии и массажа человек оправится от недуга за несколько сеансов, при условии, если он будет соблюдать все рекомендации врачей.

Кроме того, в клинике «Доктор Хан» лечат остеоходрозы, ожирение, гипертонию, ишемию, нарушения работы костно-мышечной системы, радикулиты, головные боли, головокружения, заболевания ЖКТ, гаймориты, хронический тонзилит и многое другое.

Владислав Владимирович Хан - руководитель клиники восточной медицины "Доктор Хан"

Способы оздоровления

Сейчас известно более 150 точек акупунктуры, которые применяют в иглорефлексотерапии. Они имеют очень широкий диапазон применения.

- Иглоукалыванию пять тысяч лет. Эта техника безвредна, высокоэффективна и имеет широкий диапазон применения, - рассказывает Владислав Хан. - Кроме того, это безболезненно. В нашей клинике мы используем особую пулеобразную заточку игл, что позволяет не разрезать, а раздвигать ткань. При этом человек никакого дискомфорта не ощущает. Противопоказаний для этого вида лечения практически нет.

Восточная медицина намного старше и опытнее европейской. Врачи Тибета и Южной Кореи убеждены, что человека нельзя делить на части. Именно в этом залог ее успеха и процветания.

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