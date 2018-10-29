На Кубани нашли сестер, сбежавших из приемной семьи
Вика и Катя Дмитриевы сбежала от приемных родителей еще 27 октября. Девочки живут в Отрадненском районе, там же ходят в школу – Вика в 8 класс, Катя – в 9.
В полицию обратилась их приемная мама, когда домой девочки не вернулись. Искала сестре полиция, волонтеры. По всему Краснодарскому краю разослали ориентировки на девочек с их приметами – как выглядят, во что были одеты.
Два дня спустя их нашли в нескольких сотнях километров от дома – в Славянском района. Девочки разгуливали в парке Славянска-на-Кубани и возвращаться не собирались.
- Правоохранительными органами Славянского района сестры доставлены в местный отдел опеки, - сообщил «Комсомольской правде» – Кубань» сотрудник Управления информацией и общественных связей МВД. - Их жизни и здоровью ничего не угрожает, противоправных действий в отношении несовершеннолетних не совершалось.