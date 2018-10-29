2018-10-29T15:18:38+03:00
Здоровье

Избавляемся от катаракты за один день

Пациенты краснодарской клиники заботы о зрении «Три-З» могут воспользоваться уникальным банком искусственных хрусталиков, которые помогают полностью восстановить зрение пожилым людям
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Клиника гарантирует качествоКлиника гарантирует качество
Изменить размер текста:

Ухудшение зрения с возрастом - процесс практически неизбежный. Вы можете смириться и носить очки, но и они рано или поздно перестанут помогать. После 60 лет у большинства людей постепенно начинает мутнеть хрусталик, из-за чего световые лучи перестают проникать в глаз и достигать сетчатки - развивается катаракта.

Единственный надежный и научно доказанный способ избавления от катаракты - это хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственную линзу. Ни глазные капли, ни разрекламированные биодобавки не помогут: так вы только откладываете решение проблемы и рискуете собственным здоровьем - при запущенной катаракте велика вероятность развития глаукомы.

Помочь могут в «Три-З» - это самая крупная сеть офтальмологических клиник в стране, врачи которых провели уже порядка 80 тысяч операций по удалению помутневшего хрусталика и его замене на искусственную линзу.

Процедура проходит быстро и безболезненно для пациента. Она длится в среднем 15 минут, и через полчаса после нее уже можно ехать домой. На следующий день после операции хорошее зрение к вам вернется, а период реабилитации займет всего около месяца, в течение которого нужно выполнять несложные рекомендации врача: закапывать специальные капли, избегать физнагрузок, пыльных помещений, посещения бани и сауны.

Клиника «Три-З» имеет уникальный банк искусственных хрусталиков, который насчитывает более 50 разновидностей.

Самый простой - сферический хрусталик. Он дает четкое зрение в центре линзы, при этом на периферии при расширении зрачка оно снижается из-за появления искажений и бликов. Асферический хрусталик устраняет этот недостаток: он позволяет видеть четко и в центре, и по краям линзы, благодаря чему ясность зрения сохраняется даже в темное время суток.

Один из самых распространенных типов искусственных хрусталиков при хирургическом лечении катаракты - монофокальный. Он корректирует только одну зону - дальнее или ближнее зрение, а для остальных расстояний придется пользоваться очками. Хорошо видеть и вблизи, и вдали позволит мультифокальный хрусталик: пациенты, выбравшие его, говорят, что после операции они словно вернули себе зрение, которое было у них в молодости.

В «Три-З» также есть хрусталики, корректирующие астигматизм и позволяющие избавиться от очков полностью - не взирая на возраст. Подобрать оптимальный вариант поможет офтальмохирург, учитывая диагноз пациента, его образ жизни и особенности строения глаза. При этом клиника гарантирует, что все установленные искусственные хрусталики не изменят физических свойств на протяжении всей вашей жизни.

И помните - для пенсионеров в клинике «Три-З» действует постоянная социальная программа, которая дает скидку 25% на комплексную диагностику зрения. Записаться на нее можно по телефону 8 (861) 205-68-72 , и, возможно, уже в тот же день вы сможете увидеть лица родных и близких так же четко, как прежде.

Лицензия № ЛО-23-01-012248 от 23.04.2018

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С чего начать подготовку к беременности: 4 успешных шага
Какие исследования нужно пройти и какие анализы стоит сдать перед наступлением беременности? Что делать, если вы столкнулись с трудностями зачатия: бесплодие и способы лечения. ЭКО и суррогатное материнство
Новости 24
В краевой столице в квартире обнаружили тело парня с отсеченной головой
Пострадавшим от стихии предпринимателям окажут финансовую помощь
«ЮгСтройИнвест» объявил старт продаж в Краснодаре
На Кубани поймали виновника 25 краж
Устранить последствия подтопления в Сочи планируется до конца недели
У жителя станицы Бесскорбной изъято 1,5 килограмма наркотиков
Найдены пропавшие в Отрадненском районе сестры Дмитриевы
На Кубани спасатели продолжают искать парня, пропавшего без вести во время стихии
Кубанские медики посетили 9 тысяч домов в подтопленных районах Кубани
За уличный грабеж арестовали жителя поселка Индустриального
В Краснодаре начался суд по делу «краснодарских каннибалов» над Натальей Бакшеевой
В Краснодаре за сбыт наркотиков задержали жителя Адыгеи
Почти две тысячи пассажиров задержанных поездов выехали из гостиниц Адлера