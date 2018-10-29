Избавляемся от катаракты за один день

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-29T15:18:38+03:00

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Ухудшение зрения с возрастом - процесс практически неизбежный. Вы можете смириться и носить очки, но и они рано или поздно перестанут помогать. После 60 лет у большинства людей постепенно начинает мутнеть хрусталик, из-за чего световые лучи перестают проникать в глаз и достигать сетчатки - развивается катаракта.

Единственный надежный и научно доказанный способ избавления от катаракты - это хирургическая замена помутневшего хрусталика на искусственную линзу. Ни глазные капли, ни разрекламированные биодобавки не помогут: так вы только откладываете решение проблемы и рискуете собственным здоровьем - при запущенной катаракте велика вероятность развития глаукомы.

Помочь могут в «Три-З» - это самая крупная сеть офтальмологических клиник в стране, врачи которых провели уже порядка 80 тысяч операций по удалению помутневшего хрусталика и его замене на искусственную линзу.

Процедура проходит быстро и безболезненно для пациента. Она длится в среднем 15 минут, и через полчаса после нее уже можно ехать домой. На следующий день после операции хорошее зрение к вам вернется, а период реабилитации займет всего около месяца, в течение которого нужно выполнять несложные рекомендации врача: закапывать специальные капли, избегать физнагрузок, пыльных помещений, посещения бани и сауны.

Клиника «Три-З» имеет уникальный банк искусственных хрусталиков, который насчитывает более 50 разновидностей.

Самый простой - сферический хрусталик. Он дает четкое зрение в центре линзы, при этом на периферии при расширении зрачка оно снижается из-за появления искажений и бликов. Асферический хрусталик устраняет этот недостаток: он позволяет видеть четко и в центре, и по краям линзы, благодаря чему ясность зрения сохраняется даже в темное время суток.

Один из самых распространенных типов искусственных хрусталиков при хирургическом лечении катаракты - монофокальный. Он корректирует только одну зону - дальнее или ближнее зрение, а для остальных расстояний придется пользоваться очками. Хорошо видеть и вблизи, и вдали позволит мультифокальный хрусталик: пациенты, выбравшие его, говорят, что после операции они словно вернули себе зрение, которое было у них в молодости.

В «Три-З» также есть хрусталики, корректирующие астигматизм и позволяющие избавиться от очков полностью - не взирая на возраст. Подобрать оптимальный вариант поможет офтальмохирург, учитывая диагноз пациента, его образ жизни и особенности строения глаза. При этом клиника гарантирует, что все установленные искусственные хрусталики не изменят физических свойств на протяжении всей вашей жизни.

И помните - для пенсионеров в клинике «Три-З» действует постоянная социальная программа, которая дает скидку 25% на комплексную диагностику зрения. Записаться на нее можно по телефону 8 (861) 205-68-72 , и, возможно, уже в тот же день вы сможете увидеть лица родных и близких так же четко, как прежде.

Лицензия № ЛО-23-01-012248 от 23.04.2018