Депутаты Кубани и Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве

18 Окт. 14:03 2018-10-29T15:23:52+03:00

Кубанские и белорусские парламентарии будут обмениваться опытом в развитии местного самоуправления и улучшать прямые контакты

Изменить размер текста: A A

На днях в Республике Беларусь завершил свою работу V Форум регионов. В нем приняла участие и делегация из Краснодарского края. В рамках деловой программы состоялись заседания по секциям, пленарное совещание с участием президентов обеих стран.

Перед церемонией заключения соглашения депутаты Законодательного собрания вместе со спикером Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и председателем Совета Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем возложили цветы к мемориалу на Буйничском поле в Могилеве. После чего приняли участие в закладке новой аллеи регионов Беларуси и России.

Ключевое же для Кубани соглашение о сотрудничестве краевого парламента с Могилевским областным Советом депутатов подписали спикер ЗСК Юрий Бурлачко и его белорусский коллега Дмитрий Харитончик. Документ призван закрепить взаимодействие кубанских и белорусских законодателей по целому ряду ключевых позиций.

Согласно ему, парламентарии будут теперь активно обмениваться опытом в развитии местного самоуправления, улучшать прямые контакты, проводить совместные конференции, семинары, встречи и консультации по интересующим обе стороны вопросам.

Отдельной статьей в соглашении прописано взаимодействие депутатов в нормотворческой деятельности, касающейся укрепления законности и порядка, социальной защиты населения, охраны окружающей среды и обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Заседание аграрной секции

В рамках форума председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко и вице-спикер Александр Трубилин приняли участие в заседании аграрной секции V Форума регионов, состоялось оно в Могилевском государственном университете продовольствия. В ходе дискуссии были затронуты наиболее актуальные вопросы сельского хозяйства и перспективы дальнейшего отраслевого взаимодействия между двумя государствами.

Если говорить конкретно о взаимодействии Беларуси и Кубани, то, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Леонида Зайца, белорусские аграрии готовы сотрудничать с расположенным в Краснодаре Национальным центром зерна имени П. П. Лукьяненко в области семеноводства и селекции, обмениваться последними наработками в данном сегменте.

По итогам заседания участникам форума рекомендовали включить в его итоговый документ несколько положений. Среди них формирование единых подходов к методам государственного регулирования экономики на национальном и региональном уровнях, объединение усилий по унификации национальных законодательств и правовому обеспечению хозяйствующих субъектов в сфере агропромышленного комплекса, одобрение основных положений концепции программы Союзного государства по формированию конкурентоспособной базы генетических ресурсов в системе субъектов племенного животноводства. В ходе заседания были даны рекомендации Минсельхозам Беларуси и России по заключению соглашения о сотрудничестве в области аграрного образования и науки.

Еще одним ключевым моментом для делегации ЗСК стало пленарное заседание с участием президентов России и Беларуси. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили приоритетные направления развития регионального сотрудничества как основного фактора интеграции и союзного строительства. Что касается конкретно Краснодарского края, то у нашего региона сегодня есть все возможности для укрепления контактов в разных областях. В том числе и в тех сегментах экономики, о которых в своих выступлениях говорили российский и белорусский лидеры. Это импортозамещение, промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика и госзакупки.