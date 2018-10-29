2018-10-29T22:56:47+03:00
Звезды

Анна Пингина из Армавира прошла слепые прослушивания на шоу «Голос.Перезагрузка»

К певице повернулись трое наставников, но свой выбор она сделала в пользу Басты [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Анна Пингина.Анна Пингина.
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На Первом канале начался седьмой сезон шоу «Голос». Красные кресла наставников заняли Сергей Шнуров, Ани Лорак, Константин Меладзе и Баста (Василий Вакуленко).

В третьем выпуске музыкального проекта засветилась 40-летняя уроженка Армавира Анна Пингина. На слепом прослушивании она исполнила песню на стихи Марины Цветаевой «Говорила мне бабка лютая...» Музыку к ней написала сама.

- Я начинала петь, подражая пластинкам. Была у меня запись "Белые кораблики", вот ее и пела постоянно. В 14 лет начала писать музыку сама, хотя взрослые не верили, что я могла сделать это сама, - рассказывает Анна. - Потом у меня возник интерес к традиционной русской музыке. В итоге стала писать современные песни, но с традиционным русским флером.

Чистый голос Анны заставил затаить дыхание всех сидящих в зале. Исполнение заворожило и самих судей. Шнуров, Меладзе и Баста повернулись к ней только в самом конце, чем заставили поволноваться Пингину, зрителей и даже Дмитрия Нагиева.

- В какой-то момент казалось, что ничего не происходит с этими чертями, - заявил ведущий.

После выступления Анны зал взорвался овациями. Аплодировали и члены жюри, которые, казалось, до сих пор не могли прийти в себя от песни.

- Что-то магическое, словно оказался на некоторое время не здесь, - сказал о выступлении Анны Шнур.

Согласился с ним и Баста.

- Спасибо большое за замечательное кино, которое я посмотрел. Это была красивая чёрно-белая история с замечательными гениальными какими-то путешествиями, драконами, возвращениями, лесами, горами, безграничностью, безначальностью… Это было великолепно, - сказал рэп-исполнитель.

Несмотря на то, что к Анне повернулись все мужчины-наставники, выбрала она Басту.

Анна Пингина. Говорила мне бабка лютая . Голос 7. Слепое прослушивание..

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