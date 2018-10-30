2018-10-29T20:51:09+03:00
Звезды

Ночь искусств-2018 в Краснодаре: редкие книги, бумажные балерины и цирковые номера

Во время акции Ночь искусств-2018 в Краснодаре допоздна будут работать музеи, библиотеки, театры и галереи [полная афиша мероприятий]
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Фото: Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А.КоваленкоФото: Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А.Коваленко
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4 ноября Краснодар отметит не только День народного единства, но и «Ночь искусств-2018». Все музеи, библиотеки, театры, галереи и выставочные залы будут работать с 19:00 до 23:00. Причем совершенно бесплатно. Уж такую возможность точно нельзя упустить! Вперед за новыми впечатлениями!

Площадь Пушкина

В 16:00 здесь начнут петь, плясать и веселиться творческие коллективы Кубани – будут отмечать День народного единства. Споют для публики и звезды российской эстрады.

Сам концерт завершится в семь вечера, чтобы на площадке развернулось другое красочное действо – акция «Ночь искусств-2018».

Краснодарский театр кукол

Что делать в кукольном театре, как не самого главного персонажа храма Мельпомены? Во время акции тут научат делать кукол своими руками, побродить за кулисами и даже самому стать актером.

- Гостей познакомим с историей театра, секретами мастерства актера, театральными профессиями, - рассказывают в театре кукол. - А в фойе представим книжную выставку-инсталляцию. Что это будет? Приходите, увидите сами!

В галереях будут работать бесплатные выставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В галереях будут работать бесплатные выставкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарская филармония им.Г.Ф.Пономаренко

В рамках акции можно будет и музыку послушать. Например, лауреата международных и всероссийских конкурсов Николая Миронова и солистов Государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии. А еще увидеть выступление ансамбля «Кубанская казачья вольница» и государственного балета Кубани. А перед тем, как насладиться музыкой, в фойе филармонии разыграют милые сердцу подарки.

Драмтеатр

Уж где будет по-настоящему волшебно, так это в Драмтеатре. Тут готовят целый перформанс. Так что посетители не будет сидеть только на знаменитых желтых диванах, но еще и проследуют в костюмерную, за кулисы и даже побывают на репетиции одного из спектакля.

- Ведущие актеры нашего театра проведут мастер-классы, будут читать пьесы, и наши гости смогут попробовать себя в роли чтецов, - объясняют в театре Драмы.

Музыкальный театр

Театр в этот вечер начнется с буфета. А точнее, с кафе, которое находится в здании Музтеатра. Здесь пройдет встреча с артистами Музыкального театра, которые расскажут свои байки.

- В фойе можно будет познакомиться с творчеством Театра защитника Отечества. Здесь же будут представлены выставки театральных костюмов в сопровождении гида, фотовыставка «Джаз» в рамках VII Международного фестиваля GG Jazz, а также пройдут викторины «События в истории театра» и «Моя прекрасная леди», посвященные 85-му сезону театра и грядущей премьере, - говорят в Музыкальном театре.

Краснодарский цирк

Не хотите читать, петь и слушать байки артистов? Тогда приходите в цирк. Тут научат жонглировать, прокатят на слонах, лошадях и других животных. Ну и можно будет сходить на репетицию акробатов.

ЦКЗ

В фойе концертного зала на Красной, 5 откроется выставка казачьих костюмов. Здесь же споет ансамбль «Кумовья», сыграет оркестр камерной музыки «Благовест» и ансамбль «Казачья душа».

- А в малом зале пройдет спектакль воронежского «Театра равных» и демонстрация фильма из телепроекта «Аллея российской Славы», - раскрывают карты организаторы.

Художественный музей

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф.А.Коваленко пройдут выставки и мастер-классы. Все действующие выставки галереи можно будет посетить совершенно бесплатно. Это: выставка Сергея Яшина «Нерасшифрованное», экспозиции в рамках Международного фестиваля фотографии PhotoVisa, выставка «Куклы и праздники Японии», персональная выставка Натальи Шевченко «Виноградник, а Евгения Казицына и многих других.

Ждут посетителей и мастер-классы: по изготовлению фигурок балерин, печатной графики и по созданию открыток «Сакуры дивные цветы».

Музей Фелицына

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им.Е.Д.Фелицына решили вспомнить о комсомоле. Этому движению в этом году стукнуло 100 лет. Вот и откроется акция «Ночь искусств» тут литературно-музыкальным представлением «Комсомольская юность моя».

Фишка вечер - представление редкого экспоната из фондов музея «Рисунки партизан». Какого именно? Приходите, и увидите сами.

И можно будет попасть за кулисы театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

И можно будет попасть за кулисы театраФото: Алексей БУЛАТОВ

Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств

Все выставки арт-галереи – совершенно бесплатно. Еще искусствовед Андрей Ломоносов проведет лекцию. Публику также ждут индийские национальные танцы и игру на необычных музыкальных инструментах.

Библиотека им.И.Ф.Вараввы

Здесь программа посвящена Году балета в России. Поэтому гостям предложат сделать балерину из бумаги, порисовать и встретиться с молодым художником. И конечно же – горы книг, которые можно листать, читать и изучать.

Библиотека им.А.С.Пушкина

В главное библиотеке Краснодара вынесут книги, которые подарили хранилищу читатели. А еще представят литературу с автографами писателей-земляков и покажут картины, которые подарили к 100-летию библиотеки.

- А в отделе краеведения будет организована экспозиция к 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков с элементами интерьера и предметами фронтового быта «Память фото оживит», – говорят в пушкинской библиотеке.

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