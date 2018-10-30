Процветай, родимый край!

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-30T14:36:07+03:00

Здравница, житница, труженица Кубань широко раскинула свои просторы. Край больших возможностей и талантливых мастеров, деловых перспектив и инвестиционного многообразия. Где, если не на юге России, можно жить припеваючи и развивать свое дело? Сельское хозяйство, промышленность, отдых и туризм - основные источники дохода местных жителей. И население продолжает прибывать. Привлекательный регион манит народ со всей страны - с Дальнего Востока, Сибири, Урала. Ежегодно население одного только Краснодара увеличивается на 40 тысяч человек. В глубинке тоже свой прирост, туда приезжают в основном те, кто любит землю и готов держать небольшой огород и сад, разводить кур и коз или просто жить в тишине сельской местности. Кубань рада каждому, люди здесь трудолюбивые и открытые, любящие свою землю.

Евгений ФУФАЕВ: Мы гарантируем качество посадочного материала

Питомник «Ваш Сад» ежегодно производит более 100 тысяч саженцев плодово-ягодных и декоративных культур.

Фруктам каждый будет рад

Питомник образовался в 2006 году из личного подсобного хозяйства на участке площадью 20 соток. В скором времени этой земли перестало хватать, стали брать ее в аренду у соседей. После увеличения объемов выращиваемых саженцев возникла необходимость в организации собственного предприятия, так в 2016 году возникло ИП Глава КФХ Е. А. Фуфаев. Статус КФХ открыл другие возможности, позволил увеличить рынок сбыта, расширить географию клиентской базы. Питомник плодово-ягодных и декоративных культур «Ваш Сад» является членом Ассоциации производителей посадочного материала и членом Союза «Садоводы Кубани». Существенную помощь развитию питомника оказала «Грантовая краевая программа для начинающих предпринимателей», по которой получили 1,5 млн рублей, что позволило организовать свой технопарк. В 2018 году планируется закладка плодового сада на площади более 30 га. Качественные саженцы яблони, груши, сливы, черешни, вишни, персика, черной и красной смородины, малины и прочих ягодных культур, декоративных деревьев и цветов пользуются спросом на территории всей страны, в том числе и среди садоводческих хозяйств и фермеров.

В питомнике выращивают грушу, вишню, черную и красную смородину, клубнику и многое другое

- Сколько раз приходилось слышать, что купили на рынке яблоню определенного сорта, а выросла не она. У нас не так. Мы знаем, что продаем, мы отвечаем за качество посадочного материала и никогда не обещаем то, чего не можем гарантировать.

Любят покупатели декоративные деревья и цветы

Краснодарский край, Крыловской район, ст. Октябрьская, трасса М-4, 1178-й км в сторону Ростова-на-Дону.

Глава КФХ Евгений Фуфаев

+7 (905) 401-22-31, +7 (903) 459-52-10

кфх-вашсад.рф

Вкусная сметана и жирные сливки из фермерского молока

В сети магазинов «Полезные продукты» всегда натуральные товары

Вкусные продукты из Кубани

В хозяйстве у Валерии Молчановой в высококачественных и экологически чистых продуктах знают толк. В ассортименте магазинов всегда настоящие фермерские молочные товары: вкусная и жирная сметана, густые сливки и вкусное с неповторимым вкусом масло. Именно такую молочку наши мамы и бабушки делали дома, когда таких понятий, как консерванты, усилители вкуса и добавки, не существовало.

Продукцию фермера оценил губернатор Вениамин Кондратьев

- У нас уже есть постоянные клиенты, их количество растет с каждым днем. Все потому, что у нас всегда все свежее и отличного качества. Мы предлагаем домашний творог, адыгейский сыр, яйца и многое другое. Клиенты у нас из Джубги, Дефановки, Новомихайловского, Туапсе, есть даже из Сочи, - рассказывает Валерия Молчанова.

Кстати, молоко в магазины привозят два раза в день. Один завоз - с утренней дойки, второй - с дневной. Причем покупателям по желанию доставляют продукцию прямо к дому.

Хозяйка убеждена, что качественная продукция никогда не будет иметь проблем со сбытом.

В этом году будет запущен цех по переработке молока

В сети магазинов Краснодара «Полезные продукты»; «Апельсин»; «Лето»; «Табрис» всегда натуральные и свежие продукты. Фирменные магазины «Джубгский фермер» открыты в Горячем Ключе и Туапсе.- Люди, желающие есть натуральные продукты, без ГМО, становятся нашими постоянными клиентами, - говорит она. - Все, что мы производим, проходит тщательную экспертизу. Для этого созданы все условия: есть ветеринарный врач, хорошо оборудованная лаборатория. В этом году планируем запустить цех по переработке молока.

Контакты: 8-918-377-42-30, Валерия.

Урожай янтарной ягоды

Более 300 сортов саженцев отменного винограда выращивает уроженец станицы Кущевской Виктор Невзоров

Янтарная ягода от фермера понравилась высшему руководству региона

К нему, подполковнику в отставке, за саженцами винограда приезжают сотни покупателей со всей страны. За 25 лет деятельности Виктор Невзоров научился умело обращаться с каждым сортом и с удовольствием делится опытом с покупателями. Выпустил две книги с описанием всех разновидностей саженцев винограда.

На его плантации более 300 разновидностей винограда

Первые навыки ухода за виноградом он получил от отца своего друга - опытного виноградаря Федота Любимова. Учителями садовода стали ученые Новочеркасского НИИВиВ - супруги Людмила и Александр Майстренко, а самыми первыми сортами селекционера были Галан, Шасла, Чуаш.

Фермер - автор методики посадки надежных сортов, подходящих для Кубани

Виктор Невзоров занялся виноградом в 2000 году, тогда же разработал методики посадки и поливов виноградных саженцев. Теперь его знают многие виноградари страны и ближнего зарубежья. Он автор методики посадки надежных сортов, подходящих для Кубани и других регионов нашей страны.

E-mail: viktornevzorov@yandex.ru

Тел. +7-928-413-32-03.

http://idealsort.com/

Земля кормит трудолюбивых

Идеальное сочетание зернового производства и животноводства - залог стабильности и успеха предприятия Давлета Псевнукова

Глава КФХ Давлет Псевнуков

Хозяин на своей земле, грамотный технолог, сильный бизнесмен - Давлет Псевнуков не понаслышке знает, как заниматься сельским хозяйством на Кубани и получать прибыль. В его КФХ в Успенском районе выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, сою и кормовые культуры. Здесь же на ферме разводят коров и овец, а собственный комбикормовый завод помогает заготавливать пищу для животных.

Сейчас у фермера более 100 дойных коров

Летом буренки пасутся на поле, зимой питаются сеном. Давлет Псевнуков разводит калмыцкую породу, герефордов и лимузинов. В Краснодарском крае эти виды чувствуют себя хорошо и быстро набирают вес. Главное - тщательный уход и чистота в коровниках.

На традиционную «Кубанскую ярмарку» в кластере «Животноводство» Давлет Псевнуков ежегодно привозит быков мясной породы, равных которым не было. Животные крупные и здоровые, да вот только требуют внимания и качественного содержания. Однако фермеру удалось достичь среднесуточного прироста - 800 граммов живого веса.

Есть и козочки

На достигнутом хозяин не останавливается и развивает животноводство на Кубани, добивается, чтобы крупнейшие производства закупали мясо отечественных производителей, а не везли из-за границы. Так у местных аграриев будет стимул выращивать КРС в больших масштабах.

С 2015 года запустили молочное направление, закупили технику. Сейчас в хозяйстве более 100 дойных коров. За 8 лет, проведенных на краевых выставках, каждый год - призовое место.

Краснодарский край, Успенский район, аул Кургоковский, ул. Кавказаская,11. Контакты: 8-928-272-21-62; 8-929-829-17-38.

Агротуризм в действии

Когда яблоки и персики можно попробовать не только на вкус, но и узнать, как они растут

Агротуризм процветает на предприятии с 2014 года

В фермерском хозяйстве «Сады Рыжевских» Темрюкского района выращиванием черешни, винограда, слив и персиков занимаются уже более 10 лет, а вот в 2013 году решили попробовать новое направление - переработку выращенных плодов.

Фермерское хозяйство Сады Рыжевских.

Яблоневые сады дают богатый урожайФото: Дарья МИТРОФАНОВА

- Из винограда кишмиш получаем изюм. При возделывании почвы вносим минимум удобрений, чтобы получить максимально полезный продукт, - делится индивидуальный предприниматель Юрий Рыжевский.

Сейчас владелец бизнеса с удовольствие рассказывает о своем детище людям и даже проводит экскурсии. Любой желающий может попасть на виноградник или в сад и даже продегустировать фрукт прямо «с грядки». Мастер своего дела с удовольствием посвящает туристов в тонкости садоводства.

Сочные ягоды по сезону любят все гостиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Агротуризм здесь начали развивать в 2014 году. А уже в 2015-м хозяйство стало победителем «Кубанской ярмарки» в кластере «Садоводство, цветоводство, виноградарство, виноделие и объекты Агротуризма». Сейчас в «Садах Рыжевских» выращивают шесть сортов винограда, четыре вида черешни, семь сортов персика, пять разновидностей сливы. Налажено производство соков, пастилы, изюма. Агропредприятие приглашает всех познать вкус даров кубанской земли в станице Вышестеблиевской Темрюкского района.

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Тел.:8-918-46-76-340, тел: 8-918-18-99-521.

Адрес: 353541, Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Вышестеблиевская, ул. Верхняя, 32 а.

Ароматный хлеб на радость людям

В поселке Украинском Динского района на хлебозаводе «Любимый» ООО «Компания «Трио» пекут 30 наименований хлеба из кубанского зерна

Ассортимент продукции каждый раз пополняетсяФото: Михаил ФРОЛОВ

Местный хлебозавод начинал с выпечки простого «кирпичика» 20 лет назад. Сейчас в ассортименте производителя еще и батоны, булочки и пирожки. Всего 30 видов изделий.

Предприятие поставляет свою продукцию в крупные торговые сети, «Магнит» и «Ашан». Клиентами ООО «Компания «Трио» являются 400 магазинов.

На производсте работают 100 специалистов

- Мы снабжаем продукцией жителей не только Динского, но и Усть-Лабинского, Выселковского, Тимашевского, Калининского, Тбилисского районов и города Краснодара, - рассказывает директор ООО «Компания «Трио» Александр Головенко, - сейчас у нас работает более 100 специалистов.

Чтобы всегда быть в тренде и развиваться, хлебозавод расширяет производство и обновляет оборудование. Недавно закончился ремонт всех производственных помещений и закуплены новые печи, тестомески, линии разделки теста, обновлен автопарк и благоустроена территория. На территории компании строится новый производственный корпус. В будущем хлебзавод планирует запустить изготовление «замороженного» хлеба. Преимущество продукта в том, что при заморозке он не портится и может храниться несколько месяцев. Если такой хлеб подогреть, то по запаху и вкусу он ничем не будет отличаться от только что испеченного.

Александр Головенко, директор предприятия

Компания Трио не раз доказывала свой высокий статус. По результатам конкурса «Высококачественные товары Кубани» предприятию было присвоено звание лауреата конкурса в номинации «Продовольственные товары» и дипломанта Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продовольственные товары».

Адрес: Краснодарский край, Динской район, пос. Украинский, ул. Новая, 2.

Телефон 8 (86162) 41-5-97.

Экодеревня «Цветочное море» в уютном уголке Апшеронского района

Бассейн с подогревом, ботанический сад и мини-зоопарк ждут вас круглый год

Центр оздоровительного отдыха «Цветочное море» в хуторе Николаенко – место со своей изюминкой

Центр оздоровительного отдыха «Цветочное море» в хуторе Николаенко - место со своей изюминкой и неповторимыми природными богатствами. База расположилась в живописной, утопающей в зелени части Апшеронской района. Отдых здесь всей семьей или большой компанией запомнится надолго.

Хорошо отдохнуть здесь можно даже зимой

Для гостей созданы все условия. К услугам гостей просторный бассейн с подогревом площадью 108 квадратных метров. В любое время легко окунуться в теплую воду, поплавать и расслабиться. Посещение для взрослых 300 рублей в день. Для детей до пяти лет - 200.

Весь год действует программа скидок. Гостей обеспечивают трехразовым питанием.

К услугам гостей:

- Экскурсии на плато Лаго-Наки, в пещеры и ущелья, на водопады, термальные источники и Аваковы озера.

- Караоке, контактный мини-зоопарк, оранжерея, народные выставки.

- Конные прогулки, пейнтбол, волейбол, теннис, прокат велосипедов и спортивного инвентаря, детская игровая площадка.

- Баня на дровах, массаж, СПА, джакузи.

- Мангальная площадка в парковой зоне леса, бесплатная парковка.

- Организуются поездки на целебные сероводородные, нафталановые, йодобромные источники.

- В живописном месте вы можете провести деловые встречи, семинары, банкеты, выпускные вечера.

Бассейн с подогревом позволяет купаться круглый год

За подробной информацией обращайтесь по телефону 8-989-81-66-859. Райское место находится в х. Николаенко Апшеронского района, на ул. Хадыженской, 43.