Большинство электросчетчиков в Краснодаре придется заменить

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-30T12:40:20+03:00

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С июля нынешнего года краснодарцы стали получать квитанции от энергетиков уже без учета расходов электроэнергии на общедомовые нужды (освещение мест общего пользования - лифтов, подъездов). Эта строка в соответствии с изменениями в законодательстве перешла в общую квитанцию, которую начисляет управляющая компания. Таким образом, большинство краснодарцев оплачивает в электро сети по отдельной квитанции только киловатты, потребленные непосредственно в квартире. А в общей квитанции появилась «новая» строка - «электроснабжение на содержание общего имущества (СОИ)».

В одной из крупных управляющих компаний Краснодара провели исследование расходов горожан за «электроэнергию СОИ». Оказалось, что по ряду адресов потребление электроэнергии на содержание мест общего пользования превышают среднегородское в таких же домах. Так же выяснилось, что значительная часть горожан пользуется счетчиками, которые давно запрещены к эксплуатации.

К тому же в некоторых квартирах старые приборы вели учет потребленной электроэнергии неточно. Показания могли искажаться до 2-3 процентов, причем не только в пользу потребителя. В соответствии с этим происходит увеличение затрат на ОДН, так как часть недоучтенной электроэнергии по квартире в обязательном порядке фиксируется общедомовым прибором учета и должна быть распределена между всеми потребителями в составе многоквартирного дома. А бремя расходов из-за таких квартир могло ложиться на остальных жильцов.

- В постановлении Правительства № 442 «Об использовании приборов учета электрической энергии» четко сказано: «приборы учета электроэнергии класса точности 2.0 и выше подлежат замене... Запрещено проводить их поверку как не соответствующим требованиям стандарта». И принята была такая норма еще в 2000 году, - говорят в управляющей компании. - И таких приборов в краснодарских домах

насчитывается порядка 34 000 штук. При этом жители оплачивают электроэнергию непосредственно в НЭСК. Хотя поставщик электроэнергии направляет горожанам уведомления о необходимости замены устаревших приборов.

Стоят счетчики электроэнергии нового поколения - от 700 до 950 рублей. В зависимости от того, где будет приобретаться прибор. Также абоненту придется понести расходы по их монтажу и демонтажу.

Замена счетчиков должна сказаться и на расходах на «электроснабжение СОИ». Ведь весь недоучет, который был сформирован по старым счетчикам, сейчас ложится на «электроснабжение СОИ (ОДН)».

- Но главная мотивация к установке новых счетчиков - оплата потребленных киловатт по факту, без погрешности, – говорят коммунальщики. - Если абонент не выполнит предписание энергетиков и не заменит счетчик, то первые три месяца после указанного срока начисления за свет будут вестись по среднемесячным показателям. А затем - по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.

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Как узнать, устарел ил счетчик

В Энергосбыте Краснодара работает телефон горячей линии, по которому можно получить ответы на все интересующие вопросы: (861)944-77-40.