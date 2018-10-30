В Ставрополе депутаты Госдумы РФ посетили собор, школу и музей

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-30T15:04:14+03:00

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Ставрополь с рабочим визитом посетили депутаты комитета Государственной думы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Делегацию возглавил председатель комитета, руководитель Рабочей группы ГД РФ по защите прав участников долевого строительства Николай Николаев. Основной темой выездного заседания стало применение застройщиками новых правил финансирования строительства, утвержденных федеральным законодательством. В числе нововведений - переход к банковскому финансированию деятельности строительных компаний и использованию эскроу счетов.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

- Сейчас идет серьезная реформа всего жилищного строительства. Нам очень важно, чтобы тиражировалась практика добросовестного подхода, - говорит Николай Николаев, председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы РФ. - Сегодня мы посетили микрорайон «Перспективный», где есть и школа, и детские сады, и прекрасные спортивные площадки – это как раз пример добросовестного подхода к своему делу. Хочу пожелать удачи застройщику, который работает над такими замечательными проектами. Это надо тиражировать, а со стороны законодателей важно расчистить все существующие административные барьеры, чтобы добросовестные застройщики могли развиваться, переходить на новую модель финансирования жилищного строительства, которая полностью выведет из-под риска участников долевого строительства.

В Ставрополе работает один из крупнейший застройщиков России, группа компаний «ЮгСтройИнвест», который активно внедряет инновационные решения и уже имеет практику работы в новых условиях. Генеральный директор ГК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов отметил, что компания тщательно подготовилась к моменту, когда поправки в законодательство вступят в полную силу. В настоящее время в «ЮСИ» отработаны и эффективно применяются меры, гарантирующие максимальную безопасность участникам долевого строительства.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

- Новое законодательство ставит перед нами вполне выполнимые задачи. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уже работает в рамках данных правил, - говорит Юрий Иванов. - Хочется пожелать, чтобы все службы, задействованные в работе над новым законодательством, как можно быстрее включались в процесс, чтобы механизм запускался более качественно, без затяжки по времени при прохождении уже принятых решений.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

В рамках рабочей поездки парламентарии осмотрели ключевые социальные объекты, возведенные «ЮСИ» в микрорайоне «Перспективный». Первой остановкой стал собор святого равноапостольного князя Владимира. «ЮСИ» построила его в рекордные сроки – два с половиной года. С 26 октября в соборе идут ежедневные богослужения, а в декабре состоится чин великого освящения. Гости особо подчеркнули прекрасное благоустройство прилегающей территории: рядом с собором обустроен сквер с детской площадкой и фонтаном.

- Важно, что одновременно со строительством новых домов создаются такие духовные центры, скверы, где можно отдохнуть, погулять с детьми. Собор – это настоящее украшение микрорайона, - похвалил Николай Николаев.

Фото: группа компаний «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» осуществляет попечительство над собором, и в 2019 году приступит к дальнейшему развитию территории и реализации масштабных проектов.

Следующая остановка – школа №45, рассчитанная на 1000 учащихся. Депутаты осмотрели прекрасно оснащенные учебные классы и лаборатории, бассейн, тренажерный и спортивный залы, пищеблок. Гости подчеркнули, что 45-я школа – эталонный образец современного учебного заведения.

Знакомство с социальными объектами «ЮСИ» продолжилось на Владимирской площади. Парламентарии осмотрели самый большой в регионе светомузыкальный фонтан, ознакомились с планировкой и благоустройством территории.

Члены думского комитета отметили, что площадь оптимально подходит не только для отдыха горожан, но и проведения массовых мероприятий. Здесь установлен открытый амфитеатр на 480 мест, разбиты газоны и клумбы, оборудована детская игровая площадка.

Завершилась экскурсия в интерактивном музейном комплексе «Россия – Моя история». В 46 залах размещены 900 единиц мультимедийной техники. Здание спроектировано и построено специально для интерактивной экспозиции. Проект федерального значения «ЮСИ» реализовала за 7,6 месяцев. Исторический парк – грандиозное сооружение с современным техническим оснащением европейского уровня.

- Радует, что в экспозиции широко представлен региональный компонент. Очень важно знать не только историю России, но и своей малой Родины, - подчеркнул Николай Николаев.

На сегодняшний день группа компаний «ЮгСтройИнвест» входит в тройку крупнейших застройщиков России по объему сданного жилья. За 15 лет работы сдано 3 миллиона квадратных метров, две школы в Краснодаре и Ставрополе. Еще два образовательных учреждения строятся в Ростове-на-Дону и ставропольской столице. В трех городах Юга России уже сдано восемь детских садов и еще три находятся на стадии строительства.