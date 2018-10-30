2018-10-30T16:44:54+03:00
Политика

Матрос Мурка: Четыре года в экипаже подлодки «Старый Оскол» прослужила кошка

Пушистая родилась в подвале питерского Эрмитажа и охраняли бесценные экспонаты от грызунов [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото предоставлено членами экипажа подлодки.Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Боевая служба на подлодке для одних - романтика, для других – трудно достижимый уровень. Отбор на субмарину строгий. Все-таки не каждый сможет находиться месяцами в автономке. Принимают только парней с недюжинным здоровьем и отличной физподготовкой. Но бывают и исключения, когда берут тех, у кого вместо документов усы, лапы и хвост.

Музейная штучка

Этого пушистого члена экипажа подводной лодки «Старый Оскол» называют старожилой, ну или «дедом». Кошка по прозвищу Муся появилась на боевом корабле спустя неделю после спуска субмарины на воду в августе 2014-го. Дело было в Питере.

- Мы как раз прибыли в командировку в Северную столицу, пошли почти всем экипажем - да еще и по форме - в Эрмитаж. И вдруг после экскурсии гид протягивает нам котенка, - рассказывает один из членов экипажа подводной лодки (офицер просит не называть его имени).

Маленькая Муся вместе со своими братьями и сестрами родилась в подвале Эрмитажа. Она – из числа тех самых легендарных музейных котов, которые охраняют бесценные экспонаты от грызунов.

- Свою историю легендарные эрмитажные коты ведут со времен Елизаветы Петровны. Они знали и фавору, и опалу, помнят штурм «Зимнего» и блокаду, - говорит пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен. – Иногда мы отдаем пушистиков в хорошие руки. Но перед тем, как подарить котенка, присматриваемся к людям. И тогда, в 2014-м, моряков выбрали неслучайно. Ребята показались вежливыми, надежными, видно было, что они любят животных. Решили пустить к ним Мусю, и, представьте себе, она сама побежала к молодым людям. Поняли - это знак.

Парни опешили, но маленького котенка с собой таки взяли.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Была кошка сухопутная, стала – морская

Четырехногий член команды оказалась очень ласковой, буквально за пару дней влюбила в себя весь экипаж подлодки. Держать животных в роте запрещено, на корабле же - по решению командира. К счастью, капитан дал «добро» и Мусю взяли на субмарину.

География ее службы огромна - вместе с моряками она прошла и обкатку корабля, и испытания в Санкт-Петербурге, Балтийске, Полярном, участвовала в переходе на Черноморский флот, была и в Севастополе.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

- Кошка очень умная. Сама спуститься на подлодку не могла – она же совсем маленькая. Но в итоге выкрутилась. Муся садилась около верхнего рубочного люка и ждала, когда кто-нибудь подходил. Как только такой человек появлялся, она прыгала ему на плечи. Так она спускалась и поднималась - словом, использовала нас как лифт, - смеется подводник. - Но мы ей помогали. Тем более, что она у нас не пугливая. Шума не боится. Как стрельбы - она в торпедном. А любимое ее место – в кресле около работающего дизеля.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

За сутки Муся обходила весь корабль - проверяла, все ли в порядке с субмариной. Запретных мест для нее не было. Что касается довольствия, то у пушистого матроса оно такое же, как и у всех. В камбузах есть консервы со свиными языками в желе, мясом уток и индеек, шпроты, сайру, рагу.

А вот уборная у Муси персональная - все-таки для кошки гальюн большеват.

- Мы нашли коробку, в которую нарезали разуху (разовое белье – Авт.). Туда она и ходила в туалет, - продолжает офицер. - Кстати, одна никогда спать не любила. Найдет того, кто отдыхает, и ложится рядом.

Лямур-мур-мур

Служба-службой, а любовь - святое. Во время межфлотского перехода Муся ходила на свидания, крутила романы с разными кавалерами. Экипаж в личную жизнь лохматого матроса не вмешивался. Но «папаню» приметили - с тральщиков он.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Когда кошка была в положении, медик на подлодке соорудил ей убежище из картонных коробок в четвертом отсеке. И вот 22 июня на глубине 200 метров в самом сердце Черного моря она родила семь котят. «Хвостики» появились на свет здоровыми и настырными.

Мама из Муси получилась заботливая. На всплытиях в межпоходном наверх никогда не просилась, постоянно была около котят. Переживала за них.

- После перехода Мусю перебазировали на берег, в роту. Иногда брали на лодку, но она была беспокойной, переживала за котят, потому мы решили ее не мучить и отправили в декрет, - говорит экипаж.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Фото предоставлено членами экипажа подлодки.

Большинство котят отдали в добрые руки родителей подводников из города, в честь которого назвали субмарину – Старый Оскол. Пушистые напоминают им о сыновьях, которые бороздят морские просторы, охраняя водные рубежи Родины. Пристроили и Мусю. На сегодня она списана с плавсостава - свое уже отходила.

КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРА

- Перед тем, как отправиться служить на подводной лодке, молодые люди проходят доскональное медицинское обследование. На субмарину берут только тех, у кого идеальное здоровье. Муся же такие осмотры не проходила, - объясняет ветеринарный врач Елена Титова. – Конечно, я как специалист, не рекомендую кошек брать на субмарину. Они не должны находиться в закрытом помещении, к тому же давление плохо сказывается на сосудах. С возрастом это может отразиться на здоровье кошки и ее потомства. Так что отправить Мусю в декрет было правильным решением.

Матрос Муся.На глубине 200 метров в самом сердце Чёрного моря матрос Муся родила семерых котят! Их раздали родителям подводников - чтобы напоминали о сыновьях, которые бороздят морские просторы.

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