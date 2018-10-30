Глава Адыгеи поручил проработать механизм оказания материальной помощи пострадавшим от паводка

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-30T17:33:29+03:00

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил коллег на местах за активное участие в помощи пострадавшим, а также оперативное формирование и отправка гуманитарного груза в аулы Большой и Малый Псеушко Краснодарского края.

По информации заместителя премьер-министра РА Натальи Широковой, в результате паводков от затяжных дождей было подтоплено 227 подворий в трех муниципальных образованиях. В Майкопе из-за стихии пострадало 34 домовладения. Ориентировочно ущерб от паводка составил более 3 млн. рублей. Мурат Кумпилов поручил в кратчайшие сроки определить сумму и сроки выплаты материальной помощи пострадавшим из резервного фонда Кабинета министров РА.

- Важно, чтобы в эти трудные для людей дни, власть оказала необходимую помощь. На территории Майкопа был введен режим ЧС, и нам важно, чтобы службы и ведомства эффективно отработали по предусмотренному в таких случаях алгоритму, - подчеркнул Мурат Кумпилов.